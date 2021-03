Dropbox Passwords sarà disponibile gratis per tutti da aprile 2021

Approfittando anche della situazione poco confortevole in cui si trova Lastpass per le critiche ricevute a seguito delle restrizioni imposte agli utenti Free e dei 7 tracker scovati nella sua app Android, Dropbox ha annunciato che il suo password manager (a lungo in sviluppo e chiamato senza troppa fantasia Dropbox Passwords) sarà disponibile per tutti a partire da aprile 2021.

Se si utilizza il piano Basic gratuito di Dropbox, sarà possibile memorizzare fino a 50 password, con supporto per la sincronizzazione automatica su fino a tre dispositivi. A differenza del livello gratuito aggiornato su Lastpass, la versione Basic di Dropbox Passwords consente di scegliere senza limitazioni quali su dispositivi usare il servizio, in modo da non essere bloccato esclusivamente su dispositivi mobili o desktop (il piano gratuito di Bitwarden continua a essere il migliore non avendo limiti di nessun tipo).

Con Dropbox Passwords sarà anche possibile condividere le password dal proprio account (cosa appena introdotta su Bitwarden in una maniera molto interessante), anche se tale funzione non sarà attiva al momento del lancio.

Nel caso foste interessati, potete iscrivervi alla lista di attesa di Dropbox per accedere al livello gratuito di Passwords non appena sarà disponibile per tutti gli utenti.

In ogni caso, il nostro consiglio è quello di affidarvi sempre a un password manager che non solo gestisca le vostre credenziali di accesso ma che ne crei di lunghe e complesse in maniera tale da massimizzare la sicurezza. Un ulteriore consiglio è quello di abilitare l’autenticazione a 2 fattori, soprattutto se siete in possesso di una chiave fisica come le Yubikey (diffidate della modalità OTP via SMS).

