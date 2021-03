Honor lancerà il suo top gamma con Snapdragon 888 a luglio

Honor, azienda che non è più di proprietà di Huawei, potrebbe rilasciare uno smartphone top di gamma alimentato dallo Qualcomm Snapdragon 888 nel mese di luglio, secondo quanto riportato da un’indiscrezione cinese.

La voce non sorprende, poiché il CEO di Honor George Zhao ha già confermato i piani dell’azienda di rilasciare telefoni di punta per competere con Apple e Huawei.

Honor apparentemente non è più soggetto alle stesse restrizioni di Huawei. A gennaio, la nuova società indipendente ha firmato accordi con Qualcomm e altri fornitori di componenti tra cui Samsung, Intel, AMD e Sony. La società è anche in trattative con Google per riportare i Google Play Services sui suoi smartphone Android.

Lo smartphone top di gamma con Qualcomm Snapdragon 888 di Honor apparentemente farà parte della serie Magic e presenterà specifiche di fascia alta. Il rapporto di oggi suggerisce anche che Honor prevede di rilasciare due modelli di punta all’anno, un po’ come il modo in cui Huawei lancia le serie Mate e P.

Secondo un’altra indiscrezione, il produttore prevede anche di svelare uno smartphone pieghevole quest’anno, il quale farà anche parte della gamma Magic. Secondo quanto riferito, Honor ha chiesto a Samsung Display di fornire i pannelli flessibili.

Con Huawei, Honor si concentrava in gran parte su smartphone con ottime caratteristiche ma che mancavano sempre in qualcosa (per non oscurare i modelli Huawei) ma ora sta prendendo una nuova direzione. Lo smartphone alimentato dallo Snapdragon 888 sarebbe il primo vero fiore all’occhiello dell’azienda, poiché Honor View40 5G recentemente rilasciato è alimentato dal chipset MediaTek Dimensity 1000 Plus (non un cattivo SoC ma neanche al livello dello Snapdragon 888).

La variante internazionale del telefono dovrebbe essere rilasciata in Europa come Honor V40 5G e probabilmente arrivare con i Google Play Services pre installati.

VIA