Netflix torna disponibile sulla home screen di Google TV

Una delle funzioni su cui maggiormente ruota l’intero sistema operativo Google TV è la home screen piena zeppa di suggerimenti di film e serie TV da guardare (e probabilmente anche qualcosa sponsorizzato). Netflix è stato uno dei servizi cardine che hanno permesso alla Chromecast con Google TV di essere lanciata con successo sul mercato (il servizio ha anche il suo tasto dedicato sul telecomando) ma, stranamente e di punto in bianco, i suoi contenuti hanno smesso di essere presenti nella home screen.

Da qualche ora a questa parte le cose sono iniziate a cambiare con il servizio che è tornato a integrarsi bene con le funzioni principali di Google TV, proprio come faceva in precedenza, ma ci sono alcune parti che non sono ancora tornate funzionanti al 100%.

Per essere chiari, Netflix non è mai stato completamente assente dal Chromecast con Google TV: per qualche ragione aveva smesso di sincronizzare la sua libreria con la funzione di ricerca tra app e watchlist del dongle.

È stato un peccato poiché entrambe queste abilità sono centrali per la nuova interfaccia di Google TV (e per non parlare di Netflix che è uno dei più grandi servizi di streaming al mondo). Nelle ultime due settimane, entrambe le funzionalità sembrano essere riprese a funzionare, consentendo alle persone di impostare Netflix come uno dei servizi che utilizzano.

Google TV ora consente anche di passare direttamente alla riproduzione su Netflix dalla home screen, proprio come fa con altre app di streaming supportate.

Come detto in precedenza, non tutto è tornato funzionale al 100%. Un esempio lo troviamo con la ricerca universale di Google TV che ancora non comprende il catalogo Netflix e quindi l’impossibilità di aggiungere tali contenuti alla watchlist del sistema operativo.

