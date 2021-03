Sonos Roam ufficiale: smart speaker portatile con resistenza IP67 e 10 ore di autonomia

Abbassando la soglia di entrata nel proprio ecosistema hardware, Sonos ha lanciato ufficialmente il nuovo smart speaker Roam. Si tratta della soluzione “più economica” e compatta che l’azienda abbia mai presentato e, grazie anche ad alcune soluzioni ingegneristiche interne, anche della più resistente (non a caso è stato chiamato Roam, che in inglese significa “andare in giro”).

Sono ha studiato il nuovo speaker per essere usato sia in orizzontale che in verticale. Quando si trova in posizione verticale, Roam ha un ingombro minimo e, grazie alla forma triangolare e arrotondata, si può collocare ordinatamente in un angolo quando lo spazio a disposizione è limitato. Se usato in orizzontale, garantisce una maggiore stabilità su superfici irregolari e indirizza impercettibilmente l’audio verso l’alto offrendo una migliore esperienza d’ascolto.

Sonos Roam funziona con l’app Sonos e supporta più di 100 servizi di streaming, inclusa Sonos Radio e Spotify (anche in versione Free). Lo smart speaker anche supporta Alexa, l’Assistente Google e AirPlay 2 di Apple e, grazie alla funzione Trueplay automatica, l’altoparlante potrà eseguire lo switch fra Bluetooth (quando si è in mobilità) e WiFi (quando si è in casa) in maniera automatica.

Con Roam, hai un audio incredibile sempre con te. A casa, si connette al Wi-Fi per permetterti di ascoltare la musica, impartire comandi vocali e godere di un ascolto multi-stanza. Fuori, riproduce i tuoi contenuti tramite Bluetooth rimanendo impermeabile e con una batteria che dura tutto il giorno.

Sonos afferma che Roam ha fino a 10 ore di riproduzione continua con una singola carica e fino a 10 giorni di durata della batteria quando non è in uso. Simile al modello Move, il Roam può essere posizionato su un caricabatterie wireless magnetico per la ricarica, (la versione di Sonos costa 49 euro ma, essendo compatibile con lo standard Qi, può essere usato qualsiasi altro caricabatteria wireless).

La società ha affermato che l’altoparlante portatile è resistente alla polvere e all’acqua, con un grado di protezione IP67. Ciò significa che lo si può portare in piscina o al mare senza temere nulla.

Sonos Roam è attualmente in fase di pre-ordine al prezzo di 179 euro nelle colorazioni nera e grigia e con data di disponibilità/consegna espressa nel 20 aprile.