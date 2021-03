Fitbit lancia Ace 3, smartband per bambini con 8 giorni di autonomia

Fitbit ha annunciato la nuova smartband dedicata ai bambini Ace 3, progettata per incoraggiare i più piccoli (dai sei anni in su) a diventare attivi e creare abitudini sane.

Secondo l’azienda (tecnicamente ora facente parte di Google), Fitbit Ace 3 offre nuove watch faces animate, accessori personalizzabili e fino a 8 ore di durata della batteria in un design che viene descritto come “a prova di nuoto”. Il design presenta un cinturino in silicone resistente alle macchie e una fibbia regolabile “comoda e sicura”.

I nuovi quadranti animati – che includono un gatto, un coniglio e un marziano – sono interattivi. Man mano che i bambini progrediscono verso i loro obiettivi di attività, questi quadranti cambieranno, il che secondo Fitbit ha lo scopo di motivare i bambini a continuare a muoversi. Ci sono più di 20 quadranti orologio tra cui scegliere, insieme a funzioni per il monitoraggio dell’attività e del sonno.

Fitbit Ace 3 dispone anche delle modalità “Non disturbare” e “Sonno”, così i bambini non vengono interrotti dalle notifiche mentre sono a scuola o quando dormono.

Se un bambino ha il proprio smartphone, il nuovo smartwatch può ricevere notifiche per chiamate, messaggi di testo ed e-mail direttamente al polso.

Purtroppo il Fitbit Ace 3 non include alcune delle funzionalità più avanzate viste nei dispositivi indossabili di oggi, tra cui un sensore di frequenza cardiaca. Invece, il fitness tracker include solo il contapassi con un obiettivo giornalieri impostato su 10.000.

“Mentre le misure di distanziamento sociale e didattica a distanza vengono prolungate, aiutare i bambini a restare attivi, motivati e felici bilanciando il tempo che trascorrono sui dispositivi mobile, dedicano alla scuola e al tempo libero è una sfida costante per tutte le famiglie“, afferma James Park, VP, direttore generale e co-fondatore di Fitbit. “Abbiamo progettato Ace 3 per offrire ai ragazzi tutte quelle esperienze che li aiutano a divertirsi e a ritrovare la gioia del movimento per sviluppare abitudini sane che possono durare tutta la vita.”

Fitbit Ace 3 è disponibile al preordine a partire da oggi su fitbit.com e presso i maggiori rivenditori, con disponibilità globale a partire dal 15 marzo 2021. Ace 3 è disponibile al prezzo di €79,95 con cinturini Classic in silicone comodo e resistente nei colori Nero con fibbia Rosso sport o Blu cosmico con fibbia Verde spaziale. Prossimamente, saranno inoltre disponibili i cinturini intercambiabili Minions con dettaglio a rilievo al prezzo di €29,95.