Gli smartphone OnePlus perdono il supporto alla Fnatic Mode

OnePlus ha collaborato per la prima volta con l’organizzazione professionale di eSports Fnatic sulla serie OnePlus 7 nel 2019. La partnership ha portato a una nuova modalità di gioco per i telefoni OnePlus, chiamata Fnatic Mode, insieme a un easter egg e un paio di sfondi a tema Fnatic.

Dopo il lancio della serie OnePlus 7, la nuova modalità è stata gradualmente implementata su diversi telefoni OnePlus meno recenti e da allora è rimasta una parte cruciale di OxygenOS. Ma questo sta per cambiare presto.

OnePlus ha recentemente iniziato a lanciare OxygenOS 11 Open Beta 3 basato su Android 11 per la serie OnePlus 7. Secondo il changelog delle modifiche, l’aggiornamento include solo un paio di ottimizzazioni e correzioni di bug. Tuttavia, è stato scoperto che introduce anche una modifica per la Fnatic Mode.

La modalità di gioco è stata rinominata in “Modalità di gioco Pro” nell’ultima versione Open Beta. Poiché la società non aveva fatto alcun annuncio ufficiale in merito a questa modifica, la redazione di XDA ha approfondito il rilascio per confermare la modifica. Nel codice dell’ultima beta di OxygenOS sono state trovate diverse nuove stringhe “Modalità di gioco Pro” relative all’app OnePlus Games.

Di suo, OnePus ha rilasciato la seguente dichiarazione: “La partnership di OnePlus con Fnatic è giunta alla sua conclusione naturale e reciproca. Gli utenti dei dispositivi OnePlus che hanno apprezzato la nostra modalità Fnatic continueranno a ricevere le stesse funzionalità e capacità, ma con un nuovo nome di “modalità di gioco Pro”. L’aggiornamento della denominazione passerà tra i dispositivi a partire dalla serie 6. Fnatic è stato un partner di supporto per OnePlus e non vediamo l’ora di poter collaborare di nuovo in futuro“.

Poiché la partnership di OnePlus con Fnatic è sempre stata sempre finalizzata al marketing, col cambio di nome non dovrebbe avvenire alcuna modifica funzionale alla “modalità di gioco Pro” negli attuali smartphone e nei prossimi OnePlus 9.

VIA FONTE