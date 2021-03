Crash Bandicoot: On the Run arriverà su Android il 25 marzo

Annunciato ormai quasi un anno fa, il gioco Crash Bandicoot: On the Run ha finalmente una data di arrivo ufficiale sul Google Play Store (e sull’App Store di Apple). Nato dalla software house King, il titolo sarà disponibile su Android a partire dal 25 marzo.

A differenza dei capitoli per console che hanno emozionato milioni di fans, come si intuisce anche dal nome Crash Bandicoot: On the Run è un endless runner in stile Temple Run in cui si interpreteranno non solo i panni di Crash ma anche di Coco Bandicoot attraverso luoghi iconici come Turtle Woods, Lost City, Temple Ruins.

Crash Bandicoot è tornato, ma questa volta deve correre… su dispositivi mobili! Dovrai affrontare corse Battaglia ad altissima velocità sull’Isola Wumpa per salvare il multiverso dal malvagio Dr. Neo Cortex, distruggere casse, evitare ostacoli e sfrecciare nei panni dei tuoi personaggi prediletti… Per non parlare del fatto che potrai affrontare i tuoi boss di Crash preferiti, ottenere ricompense, costruire basi e realizzare armi con un Crash personalizzabile!

Al di là del gameplay ormai assodato, in Crash Bandicoot: On the Run sarà possibile:

Affrontare personaggi famosi come Scorporilla, Nitrus Brio, Nina Cortex o Dingodile per ottenere fantastiche ricompense.

Potenziare le abilità nella corsa del Bandicoot ed esplorare l’isola per sconfiggere tutti gli scagnozzi del Dr. Neo Cortex in epiche battaglie.

Battere tutti con stile personalizzando Crash per ottenere punti XP extra!

Alzare il tiro e unisciti ad altri Bandicoot partecipando a corse in modalità multigiocatore asincrona.

Attraversare l’isola correndo insieme ad altri Crash personalizzati e formare la tua stilosa squadra di Bandicoot!

Ottenere punti Crash di gioco per scalare le classifiche in singolo e in squadra, e ottenere ricompense.

Seppur sia già disponibile in fase di pre-registrazione, non sappiamo effettivamente quale sarà il sistema di monetizzazione del titolo. È abbastanza probabile tuttavia che ci troviamo di fronte a un titolo free-to-play con acquisti in-app utili a personalizzare i personaggi o acquisire “punti Crash”.