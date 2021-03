Queen: Rock Tour è un nuovo gioco musicale gratuito su Android

Il leggendario gruppo rock Queen ha pubblicato il suo primo gioco in assoluto. Queen: Rock Tour è sviluppato da Gameloft e include venti dei più grandi successi della band dai palchi di tutto il mondo in cui il gruppo si è esibito.

Il gameplay di Queen: Rock Tour è simile a quello di Guitar Hero e Piano, che sono anche giochi ritmici. L’obiettivo del gioco è raccogliere più punti possibile ottenendo la migliore performance di Queen di sempre, tappando a tempo con la musica il display.

Ci sono quattro diversi colori di tessere e ciascuno corrisponde a un suono diverso: chitarra, batteria, voce o basso. Bisogna toccare il riquadro giusto al momento giusto in sincronia con la musica e più si è precisi, più punti si raccolgono.

Diventa una leggenda del rock con i Queen toccando lo schermo al ritmo di oltre 20 brani dai testi intramontabili tra cui “Bohemian Rhapsody”, “We Will Rock You”, “We Are the Champions” e “Radio Ga Ga”.

Esibisciti con il gruppo completo: Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor e John Deacon. Scatenati sul palco ed esegui riff di chitarra elettrizzanti e assoli di batteria mozzafiato. Tocca le icone seguendo il ritmo e unisciti agli eroi di questo gruppo musicale definitivo!

Segui il ritmo per eseguire combo pazzesche e totalizzare un punteggio incredibile come un vero professionista! Stupisci il pubblico con abiti ufficiali e accessori da sbloccare e usare in ogni luogo.

Suona canzone dopo canzone e album dopo album di fronte ai tuoi fan in luoghi famosi, tra cui i leggendari palchi di Londra, Tokyo, Houston, Buenos Aires, Rio de Janeiro e tanti altri.