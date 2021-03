Google rilascia la patch di sicurezza di marzo 2021 | Novità

Nelle scorse ore Google ha annunciato le novità della patch di sicurezza del mese di marzo 2021 e contemporaneamente ha avviato il rilascio per tutti gli smartphone Pixel supportati. Come al solito, le novità a livello di sicurezza si dividono in due: quelle relative al sistema operativo Android e quelle specifiche per gli smartphone Pixel.

Nel bollettino sulla sicurezza di Android del mese di marzo 2021, Google ha rivelato diverse vulnerabilità di sicurezza che interessano componenti come il runtime, il framework, il sistema e il framework multimediale di Android.

Le vulnerabilità divulgate vengono corrette se il dispositivo esegue il livello di patch di sicurezza 2021-03-01. Come al solito, Google ha anche rivelato diverse vulnerabilità nei componenti dei fornitori closed-source e nel kernel Linux sottostante. Queste vulnerabilità vengono corrette se il dispositivo esegue il livello di patch di sicurezza 2021-03-05.

Solo perché queste vulnerabilità sono state rivelate oggi non significa che siano state scoperte oggi – in effetti, le patch per queste vulnerabilità sono in lavorazione da almeno alcune settimane o addirittura mesi.

Google ha anche rivelato vulnerabilità specifiche per i suoi dispositivi Pixel. Nel Pixel Update Bulletin di marzo 2021, Google ha rivelato diverse vulnerabilità di gravità alta e moderata che interessano il framework, il framework multimediale, il sistema, i componenti del kernel e i componenti Qualcomm. Nei forum della community di Pixel, Google ha anche condiviso un elenco di miglioramenti funzionali in arrivo insieme all’aggiornamento della sicurezza di marzo 2021.

Il rilascio della patch di marzo 2021 sta interessando:

Pixel 3 (XL): RQ2A.210305.006

Pixel 3a (XL): RQ2A.210305.006

Pixel 4 (XL): RQ2A.210305.006

Pixel 4a: RQ2A.210305.006

Pixel 4a (5G): RQ2A.210305.006

Pixel 5: RQ2A.210305.006

Nel caso non aveste ancora ricevuto la notifica dell’aggiornamento OTA, qui di seguito vi lasciamo il link con il quale effettuare il download o del file OTA oppure dell’immagine di sistema (in caso di installazione pulita).

Patch di marzo 2021 | Aggiornamento OTA | Immagine di sistema

