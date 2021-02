In arrivo 2 giochi di Final Fantasy su Android

Square Enix, dopo aver annunciato che Final Fantasy VII Remake arriverà su PlayStation 5 con una versione ottimizzata, ha anche rivelato l’intenzione di rilasciare due nuovi giochi “nuovi di zecca”, chiamati Final Fantasy VII: The First Soldier e Final Fantasy VII: Ever Crisis.

A differenziare questi titolo sarà la loro disponibilità: non si tratta di giochi per PC o console ma si tratta di titoli pensati per essere rilasciati sulle piattaforme mobile di Android e iOS.

Al momento ci sono poche informazioni sui giochi, ma Square Enix indica che che Final Fantasy VII: Ever Crisis “è un’esperienza per giocatore singolo strutturata in capitoli che coprirà l’intera sequenza temporale di FFVII“.

D’altra parte, Final Fantasy VII: The First Soldier è un gioco d’azione battle royale ambientato a Midgar prima degli eventi del gioco originale. I giocatori useranno la magia e le abilità contro altri giocatori in arene ispirate a luoghi iconici dell’universo di FFVII.

Secondo Square Enix, FFVII: The First Soldier uscirà nel 2021, mentre FFVII: Ever Crisis è previsto per il lancio nel 2022. Entrambi saranno disponibili come download gratuiti con acquisti in-app per dispositivi Android e iOS.

La speranza è che il sistema di micro pagamenti in-app che saranno presenti servirà solo all’acquisto di oggetti cosmetici e non per migliorare la propria posizione nel gameplay (trasformando il titolo in quello che viene definito pay-to-win).

In attesa di avere maggiori informazioni sull’arrivo di questi due giochi su Android e iOS, vi vogliamo ricordare che nonostante la chiusura dello studio interno di sviluppo, su Google Stadia sono in arrivo oltre 100 giochi nel 2021.

