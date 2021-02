Android 12 DP1: c’è una speciale interfaccia nascosta che svela l’arrivo di un Pixel 6 XL

La prima Developer Preview di Android 12 è stata rilasciata la scorsa settimana (anche quella pensata per Android TV) e, nonostante non sia chiaro a una prima occhiata, secondo Mishaal Rahman di XDA nasconde un’interfaccia utente pensata per facilitare l’utilizzo di grandi smartphone. In un certo senso, si tratta di un concetto simile alla One UI di Samsung.

BIG change: If you enable the "Silky home" feature flag that I previously mentioned, you'll get a DRAMATICALLY changed Settings UI that's MUCH more one-handed friendly. Here are a few screenshots: pic.twitter.com/EcwqnU0LlB

Per chi non avesse familiarità con la One UI, il software è progettato dagli sviluppatori di Samsung per portare elementi dell’interfaccia come pulsanti, interruttori, caselle di controllo, icone, cursori, barre di avanzamento e altro ancora più vicino alla parte inferiore dello schermo. In questo modo, gli utenti non dovranno eseguire “salti mortali” con le dita per toccare uno di questi elementi nella parte superiore del display.

To anyone not running an emulator that wants to turn on the new Silky Home One UI rip-off settings menu in Android 12, run this command:

"adb shell settings put global settings_silky_home true"

(without the quotes)

Close the Settings out of your recent apps and re-launch. pic.twitter.com/c9vTM7QkMN

— Joe Hindy (@ThatJoeHindy) February 18, 2021