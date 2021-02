Google Pay e Samsung Pay supporteranno presto BitPay, per pagamenti in Bitcoin

Accolte con scetticismo da alcuni e con entusiasmo da altri, le criptomonete stanno pian piano conquistandosi sempre più spazio. Ed ecco allora che, dopo l’incredibile annuncio di Tesla che ha investito benb 1,5 miliardi di dollari in Bitcoin con l’obiettivo di accettarli come pagamento in futuro, la piattaforma BitPay che consente di pagare beni e servizi mediante criptovalute ha annunciato la sua disponibilità ufficiale su Apple Pay e il suo arrivo, nel prossimo futuro, su Google Pay e Samsung Pay.

Una volta che il supporto sarà ufficiale, gli utenti potranno aggiungere la propria carta BitPay sia a Google Pay che a Samsung Pay ed effettuare pagamenti utilizzando i propri fondi in Bitcoin o in altre criptovalute. Il servizio convertirà automaticamente le criptovalute supportate, inclusi Bitcoin, Bitcoin Cash, Ether, USDC, GUSD, PAX e BUSD, in valuta fiat per i pagamenti. Il servizio sarà supportato ovunque si possa utilizzare una tradizionale carta di debito Mastercard.

In una dichiarazione circa l’arrivo sulle principali piattaforme di pagamenti via smartphone, il CEO di BitPay Stephen Pair, ha dichiarato: “Abbiamo migliaia di clienti dell’app BitPay Wallet che utilizzano la carta BitPay e che sono sempre alla ricerca di nuovi posti e modi per spendere le loro criptovalute. L’aggiunta di Apple Pay e presto di Google e Samsung Pay rende facile e conveniente utilizzare la carta BitPay in più luoghi, dagli articoli quotidiani agli acquisti di lusso“.

Per adesso non abbiamo una data di arrivo esatta del supporto a Google Pay e Samsung Pay della piattaforma BitPay. Tuttavia, considerato l’arrivo già su Apple Pay (non sappiamo se per un accordo commerciale di esclusività o altro), crediamo che non passerà molto prima di vedere la stessa cosa sugli altri due servizi.

