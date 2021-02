LineageOS non supporta più questi 24 smartphone e tablet

Seppur il team di LineageOS è sempre impegnato nell’estendere il supporto delle proprie ROM a quanti più smartphone e tablet Android possibili, alle volte deve agire in senso opposto e tagliare il supporto per modelli meno popolari o che comunque il cui sviluppo non può essere portato avanti per varie ragioni.

A questo proposito, vi segnaliamo che il supporto di LineageOS 16 basato su Android 9 Pie sta venendo interrotto per 24 fra smartphone e tablet Android. Ciò significa che non verranno rilasciate ulteriori build per questi modelli e, visto che non si tratta di dispositivi senza supporto per le versioni successive, non verranno più aggiornati sul fronte LineageOS.

La lista completa dei 24 smartphone e tablet Android coinvolti è la seguente:

Huawei P20 Lite (anne)

Huawei Honor View 10 (berkeley)

Xiaomi Mi 5s (capricorn)

Huawei P20 Pro (charlotte)

OPPO F1 (International) (f1f)

Huawei P Smart (figo)

Samsung Galaxy Tab S2 9.7 Wi-Fi (2016) (gts210vewifi)

Samsung Galaxy Tab S2 8.0 Wi-Fi (2016) (gts28vewifi)

ZUK Z1 (ham)

Samsung Galaxy S5 Plus (kccat6)

Xiaomi Redmi 3S/3X (land)

Samsung Galaxy S5 LTE-A (lentislte)

Samsung Galaxy Grand 2 Duos (ms013g)

OPPO R5/R5s (International) (r5)

OPPO R7s (International) (r7sf)

OPPO R7 Plus (International) (r7plus)

Xiaomi Redmi 4(X) (santoni)

Asus Zenfone Max Pro M1 (X00TD)

Asus Zenfone Max Pro M2 (X01BD)

Lenovo Yoga Tab 3 Plus Wi-Fi (YTX703F)

Lenovo Yoga Tab 3 Plus LTE (YTX703L)

BQ Aquaris X2 (zangya)

BQ Aquaris X2 Pro (zangyapro)

Asus Zenfone 3 (zenfone3)

È un peccato che così tanti smartphone e tablet vengano lasciati indietro, ma alcuni potrebbero tornare se i manutentori riescono ad eseguire i porting delle versioni più recenti di LineageOS (o se vengono trovati nuovi manutentori). Per alcuni dei dispositivi interessati sono disponibili anche build non ufficiali o altre ROM personalizzate.

