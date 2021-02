Project CARS GO arriverà su Android il 23 marzo

Nonostante sia stato annunciato ben 3 anni fa, il videogioco Project CARS GO per Android e iOS non ha mai visto la luce del sole. Per ragioni sconosciute, il ciclo di sviluppo di questo gioco ha richiesto molto più tempo del solito. Ma, in linea con il proverbio “meglio tardi che mai”, gli sviluppatori di GAMEVIL e Slightly Mad Studios hanno finalmente svelato la data di lancio di Project CARS GO per Android e iOS.

GAMEVIL e Slightly Mad Studios hanno appena rivelato che Project CARS GO sarà lanciato su Android e iOS il 23 marzo. Non solo, ma è ora possibile preregistrarsi tramite App Store e Google Play.

Come è consuetudine, chi si pre-registra riceverà degli omaggi: in questo caso, sono 100 diamanti, una valuta di gioco che può essere utilizzata per gli acquisti in-game. Per quanto riguarda il gioco, si tratta di un titolo di corse mobile realistico progettato sia per i veterani del genere che per i giocatori occasionali.

Prova il brivido delle corse in PROJECT CARS GO con meccaniche di gioco “UN TOCCO” ottimizzate per i dispositivi mobili. Competi in tutto il mondo sui tracciati competitivi e drag più famosi. La gloria ti attende alla linea di arrivo!

Il gioco sembra andare abbastanza in profondità nelle personalizzazioni, poiché i giocatori saranno in grado di utilizzare varie vernici, modelli e livree sulle loro auto. Per non parlare del fatto che le parti di ogni auto possono essere sostituite o aggiornate.

Dai un tocco personale ai tuoi veicoli con vernici, motivi e livree diverse. Sfoga la tua creatività con la funzione di miscela delle vernici per creare dei colori unici per le tue auto preferite. Regola alla perfezione le parti e i mod della tua vettura per avere un vantaggio sui tuoi avversari. Scegli tra la messa a punto generale e quella di categoria per avere delle prestazioni ottimali.

Nel caso foste interessati alla pre-registrazione, vi basterà ciccare sul seguente link:

Project CARS GO | Pre-registrazione Google Play

VIA