I Samsung Galaxy S21 si aggiornano con la patch di febbraio 2021

La serie Samsung Galaxy S21 sta ricevendo un nuovo aggiornamento, dal peso di poco più di 257 MB, che porta il firmware alla versione G99xBXXU1AUB6 e introduce la patch di sicurezza di febbraio 2021. Il changelog delle modifiche non è poi così descrittivo e, come l’aggiornamento precedente, parla di miglioramenti in termini di prestazioni generali, sicurezza e fotocamera.

Sebbene Samsung non lo indichi esplicitamente, sembra che l’aggiornamento vada a risolvere i problemi di consumo energetico causati da un recente aggiornamento poiché, dopo la sua installazione, diversi utenti in vari forum affermano che il proprio Samsung Galaxy S21 non soffre più di un consumo energetico anomalo.

Il problema è stato riconosciuto anche da Samsung ed era stato riportato che stesse lavorando a una soluzione. Secondo i post su Reddit e sui forum della community di Samsung, il precedente aggiornamento ha influito in modo sostanziale sulla durata della batteria.

Apparentemente, questo era solo un problema per i Galaxy S21 e S21 Plus alimentati dai SoC Exynos, per cui le versioni internazionali (e italiane). Gli utenti avevano riferito che mettere il telefono in modalità aereo risolveva il problema, il che implicava la presenza di qualche bug che aveva a che fare con la connettività cellulare. Secondo quanto riferito, i modelli Snapdragon e il Galaxy S21 Ultra alimentato da Exynos non sono stati interessati.

Come accade spesso con gli aggiornamenti OTA, quello attuale sta venendo rilasciato in maniera scaglionata (abbiamo segnalazioni nel Regno Unito, Svizzera, Belgio e Germania) e probabilmente saranno necessarie ancora delle ore affinché la notifica della sua disponibilità arrivi anche nei modelli italiani. Potete anche verificare la disponibilità manualmente accedendo ad “Aggiornamento software” nelle Impostazioni e toccando “Scarica e installa”.

