Oltre 100 giochi in arrivo su Google Stadia nel 2021

Nonostante Google abbia annunciato la chiusura della propria divisione interna per lo sviluppo dei giochi creando panico e confusione in coloro che hanno investito tempo e denaro sulla piattaforma di Stadia, sembra che il colosso americano sia ampiamente convinto e intenzionato a supportarla. A questo proposito, in un post sul forum ufficiale la società ha fatto sapere che nel solo 2021 è previsto l’arrivo di oltre 100 giochi su Google Stadia.

La chiusura della divisione di sviluppo gioco, avvenuta a meno di un anno dalla sua creazione, ha segnato un cambiamento di rotta netto per il futuro di Google Stadia. La società ha detto che si concentrerà sulla trasformazione di Stadia in una soluzione cloud “chiavi in ​​mano” per gli editori, oltre a rilasciare più giochi di terze parti. Google dunque si concentrerà su quello che sa fare meglio, ovvero sviluppare e aggiornare il back-end e il front-end della piattaforma, rivolgendosi ad altri per la fornitura di contenuti.

Il post sul blog della community di Stadia di questa settimana ha rivelato che Google sta pianificando l’arrivo di “più di 100 giochi” sulla piattaforma nel 2021. Quel numero probabilmente include solo i titoli già in fase di sviluppo, quindi è possibile che il numero finale potrebbe essere un po’ più grande – abbiamo ancora 10 mesi nel 2021, dopotutto.

Allo stesso tempo, ricordiamo che qualche mese fa vennero annunciati oltre 400 giochi in fase di sviluppo per Stadia (previsti da qui a qualche anno), anche se tale cifra probabilmente includeva titoli sviluppati e prodotti dalla divisione interna che ora è stata chiusa definitivamente.

Ad ogni ricordiamo, ricordiamo che Crayta ora è disponibile gratis per tutti su Google Stadia, anche per i non abbonati alla versione Pro.

