Huawei aggiorna Petal Maps con mezzi pubblici e piste ciclabili

Huawei ha sviluppato e migliorato il suo ecosistema a un ritmo rapido, costretta dal non poter più utilizzare i servizi Google sui propri smartphone. Una delle app che ha sviluppato si chiama Petal Maps ed ha l’obiettivo di competere con la ben più popolare Google Maps.

Già buona all’inizio anche se con poche funzioni extra, Huawei sta rilasciando un nuovo aggiornamento a Petal Maps introducendo il supporto per la creazione di itinerari con i mezzi pubblici in 16 paesi e la pianificazione dei percorsi ciclabili in altri 11 paesi.

La nuova versione migliorata di Petal Maps offre più opzioni di percorso, durata e informazioni dettagliate per evitare il fastidio della pianificazione del tragitto giornaliero. Gli orari delle partenze, i percorsi delle fermate e gli orari di arrivo stimati di autobus, metropolitana, traghetti e treni sono ora disponibili in Australia, Belgio, Lussemburgo, Canada, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia, Finlandia, Francia, Spagna, Germania e Svizzera.

Nel frattempo, le indicazioni stradali per ciclisti sono disponibili in Germania, Danimarca, Spagna, Finlandia, Francia, Regno Unito, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Polonia e Svezia.

Come potete vedere, l’Italia è esclusa sia dalla prima che dalla seconda funzionalità, il che non è decisamente un bene per l’azienda che fino a poco tempo fa era il secondo produttore a livello nazionale per vendita di smartphone.

Ad ogni modo, Huawei Petal Maps è disponibile esclusivamente su Huawei AppGallery e funziona praticamente su tutti i dispositivi Huawei e Honor.

Prima di lasciarvi, vi vogliamo ricordare che su AppGallery sono disponibili da qualche giorno alcune importanti app finanziarie, come ad esempio quella di Nexi Pay e quella di Mobile Banking UniCredit.

