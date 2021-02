Samsung Galaxy S20 FE si aggiorna alla OneUI 3.1

Samsung non sta rispettando la regola non scritta che prevede che alcune funzionalità software rimangano esclusive dei nuovi top di gamma per un periodo di tempo, prima di venir poi rilasciate anche sui modelli di passata generazione. Di fatti, la OneUI 3.1 ha fatto il suo esordio con i Galaxy S21 ma il colosso sudcoreano ha già avviato il rollout dell’aggiornamento anche per i Samsung Galaxy S20 FE 5G.

Molti proprietari di Galaxy S20 FE 5G dall’Europa hanno usato Reddit per segnalare di aver ricevuto un aggiornamento da 1,7 GB che include la One UI 3.1 e la patch di sicurezza di febbraio.

Con questa build, il Samsung Galaxy S20 FE 5G si arricchisce dell’integrazione di Google Discover sulla schermata iniziale, dei controlli di Google Home nelle impostazioni rapide e diversi nuovi effetti di videochiamata cross-app, tra le altre cose.

I primi utenti hanno notato che alcune funzionalità di Galaxy S21, come Director’s View, non sono state portate sul Galaxy S20 FE, il che conferma in un certo senso la regola non scritta che abbiamo menzionato all’inizio.

Dalle segnalazioni giunte abbiamo la conferma che l’aggiornamento è stato finora pubblicato in molti mercati europei tra cui la regione baltica, Belgio, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Grecia, Italia, Paesi Bassi, Paesi nordici, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Svizzera e il Regno Unito.

Vale la pena notare che solo il modello 5G dell’S20 FE sta ricevendo l’aggiornamento alla One UI 3.1 al momento, mentre non abbiamo notizie sulla variante solo 4G. Considerando che l’aggiornamento è già disponibile per Tab S7 ed S7+ e ora sta raggiungendo modelli non di punta, speriamo che più smartphone Samsung si uniranno alla lista quanto prima.

