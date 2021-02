Motorola realizzerà smartphone rugged in collaborazione con Bullit

Motorola prevede di entrare nel business degli smartphone rugged e per contribuire a portare i suoi prodotti in questo mercato di nicchia, ha stretto una partnership con Bullitt, la società dietro gli smartphone rugged Cat.

L’annuncio ufficiale menziona che Motorola e Bullitt “uniranno la loro esperienza per raggiungere un nuovo segmento di consumatori“. Sebbene la dichiarazione non offra alcun dettaglio sui prodotti in arrivo, afferma che Motorola prevede di creare un intero portafoglio di smartphone rugged per andare incontro alle esigenze di quante più persone possibile.

In effetti, è Bullitt che costruirà la nuova linea di telefoni rugged di Motorola, poiché il primo sta ottenendo la licenza globale esclusiva per sviluppare e commercializzare smartphone rugged aventi il brand del secondo.

Bullitt si è distinto come leader nel mobile rugged. Questi dispositivi hanno un ampio appeal, dagli appassionati di attività all’aperto e in cerca di avventura ai consumatori che desiderano solo un telefono ultra resistente. Non vediamo l’ora di lavorare con Bullitt per rinforzare i nostri prodotti, consentendo al marchio Motorola di essere presente in un segmento nuovo e in crescita di utenti di telefoni cellulari.

Motorola e Bullitt hanno promesso che le informazioni sui primi smartphone rugged saranno rivelate alla fine di questo trimestre, quindi sapremo di più sui piani dell’azienda tra un mese. Come detto in precedenza però, è probabile l’annuncio di una serie di modelli che vadano a coprire sia la fascia alta che quelle media e bassa.

Prima di lasciarvi, vi vogliamo ricordare che Samsung ha lanciato il Galaxy Tab Active3, un tablet rugged pensato proprio per l’utilizzo in ambienti lavorativi difficili.

