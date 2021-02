Samsung DeX disponibile in maniera wireless verso un PC con i Galaxy S21

Quando Samsung ha annunciato che DeX sarebbe diventato utilizzabile in maniera wireless con la One UI 2.5, cosa che è stata introdotta sul Note20, non ha menzionato che per poterlo usare su PC bisogna comunque collegare lo smartphone via cavo (era compatibile solo con alcuni monitor e Smart TV specifici). Adesso però è stato fatto anche questo passo in avanti, almeno per i Samsung Galaxy S21 aggiornati alla One UI 3.1: con essi è possibile utilizzare DeX in maniera wireless anche sui PC.

La prima cosa che si deve fare per inizializzare la connettività wireless è aggiornare all’ultima versione il client DeX sul PC. Successivamente, basta premere il collegamento DeX nelle impostazioni rapide sullo smartphone e scegliere DeX su PC. Quindi si troverà il dispositivo desiderato dall’elenco.

Una volta fatta la richiesta di connessione, si riceverà una notifica sul PC stesso: vale la pena ricordare che DeX in maniera wireless non funziona se si ha un collegamento a Windows tramite l’app MyPhone, quindi si dovrà spegnerlo prima di aprire DeX.

Una volta connesso tutto, si ottiene la stessa esperienza DeX a cui si è abituati collegando il tutto via cavo, anche se sarà limitato a 1080p in modalità wireless.

Dalle prime indicazioni di chi l’ha provato, sembra che il ritardo di input sia minimo (anche se la modalità cablata è ancora preferibile per il gaming) ma il supporto per la S Pen non è al 100%.

Lo smartphone può ancora essere utilizzato normalmente quando è collegato a un PC via wireless ma se si apre l’app Samsung Note e si accede alla modalità di disegno sul PC, questa utilizzerà il mouse e non la S-Pen.

Ad ogni modo, come detto per ora la modalità wireless di DeX su PC è disponibile solo sui Samsung Galaxy S21 aggiornati all’ultima OneUI 3.1 ma crediamo che presto l’azienda espanderà il supporto anche ad altri modelli.

VIA