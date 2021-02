Samsung Galaxy S21: segnalati in Italia problemi con aggiornamenti OTA e Samsung Pay

Si stanno sempre più moltiplicando le segnalazioni in Italia e Regno Unito di unità di Samsung Galaxy S21 che hanno problemi a ricevere gli aggiornamenti OTA e che non permettono di utilizzare il servizio di pagamenti Samsung Pay. Da alcune ricerche sembra che il tutto sia dovuto ad un errato CSC (Country Specific Code).

I CSC di Samsung sono responsabili dell’applicazione delle giuste localizzazioni e configurazioni geo-specifiche come la lingua del sistema, i punti di accesso dell’operatore (APN) e il marchio dell’operatore. Alcune unità britanniche e italiane hanno erroneamente ricevuto il CSC generico per l’Europa invece di quello specifico per il loro paese.

Non è chiaro il motivo per cui questi telefoni abbiano utilizzato il CSC sbagliato quando lo hanno impostato per la prima volta, ma si ipotizza che possa essere correlato a persone che non inseriscono una scheda SIM durante l’installazione. Dal momento che di solito non è affatto un problema, presumiamo che stia accadendo a causa di qualche problema da parte di Samsung.

Fortunatamente Samsung si è messa già al lavoro iniziando il rilascio di un bug fixes per i modelli italiani di Galaxy S21. Nel caso però non aveste ancora ricevuto l’aggiornamento di sistema, il consiglio è quello di riavviare lo smartphone per “forzare” l’aggiornamento del CSC mediante il collegamento con la rete dell’operatore mobile.

Prima di lasciarvi, vi vogliamo ricordare che di tutti e tre i modelli di Samsung Galaxy S21, solo quello standard è dotato di una scocca posteriore in plastica e, nonostante ciò possa essere un qualcosa di negativo per un dispositivo di fascia premium, aiuta tantissimo nel resistere alle cadute.

VIA