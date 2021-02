Samsung sospende gli aggiornamenti per Galaxy J3 Pop, A5 2017, A3 2017, A7 2017 e… Galaxy Fold 5G

La strategia software di Samsung è migliorata in modo significativo negli ultimi anni, trasformando l’azienda da uno dei peggiori OEM per gli aggiornamenti a uno dei migliori. L’anno scorso, Samsung ha annunciato che i modelli di fascia alta avrebbero ricevuto tre anni di aggiornamenti del sistema operativo Android e quattro di sicurezza e ora ha aggiornato il suo elenco di dispositivi supportati con alcune aggiunte e rimozioni.

Il sito Web di Samsung è stato aggiornato per comunicare che cinque smartphone non ricevono più aggiornamenti di sicurezza: Galaxy J3 Pop, Galaxy A5 2017, Galaxy A3 2017, Galaxy A7 2017 e… Galaxy Fold 5G. Esatto, la variante 5G da circa 2.000 euro del Galaxy Fold originale sembra ora non essere supportata, anche se probabilmente si tratta di un errore.

Il Galaxy Fold 5G probabilmente è stato venduto in quantità limitate e non è mai stato ufficialmente disponibile al di fuori della Corea del Sud e di alcuni Paesi europei, ma pensiamo che la rimozione dalla pagina potrebbe essere un errore di battitura.

Inoltre, Android 11 con la One UI 3.0 ha iniziato a essere distribuito nelle versioni LTE e 5G del Fold il mese scorso, per cui sarebbe un po’ strano per Samsung abbandonare il supporto subito dopo aver rilasciato un aggiornamento importante.

Samsung è stata contattata in merito a questa vicenda per verificare se la modifica è un errore o meno e aggiorneremo questo articolo quando verrà data una risposta.

Il sito web di Samsung dice anche che il Galaxy A8 2018 sta passando da aggiornamenti mensili a trimestrali e il Galaxy A8s sta passando ad “altre patch regolari”. Di contro, Galaxy S21, S21 + e S21 + Ultra sono stati aggiunti agli aggiornamenti mensili e Galaxy A02 e Galaxy M12 sono nuovi nell’elenco trimestrale.

