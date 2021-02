L’app Mobile Banking UniCredit è disponibile su Huawei AppGallery

Seguendo a ruota quella di Nexi Pay, l’applicazione Mobile Banking UniCredit è stata pubblicata ufficialmente su AppGallery, lo store di applicazioni degli smartphone Huawei.

Da qualche ora, infatti, l’app Mobile Banking UniCredit è disponibile gratuitamente per il download su AppGallery per tutti i device dotati di Huawei Mobile Services.

L’app Mobile Banking UniCredit viene utilizzata da coloro che hanno un conto corrente o una carta prepagata Unicredit e vogliono gestire la propria posizione finanziaria direttamente dallo smartphone. Viene utilizzata anche per pagare diversi tipi di bollettini o per effettuare il prelievo smart, ovvero una sorta di prenotazione del denaro presso uno degli ATM Unicredit dove poter prelevare senza necessità della carta.

“Siamo orgogliosi di accogliere un nuovo importante partner come UniCredit all’interno di AppGallery. Stiamo lavorando costantemente per offrire ai nostri consumatori un numero sempre crescente di app utili nella vita quotidiana, con un occhio di riguardo per quelle bancarie, considerate oggigiorno fondamentali. E UniCredit è senza dubbio una di queste: essenziale per tutti coloro che hanno necessità di avere la propria banca sempre con sé, a portata di smartphone. Il nostro obiettivo è quello di rendere, ancora una volta, l’esperienza d’uso dell’ecosistema Huawei sempre più completa, efficiente e sicura per tutti i nostri utenti”, commenta Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei Consumer Business Group Italia.

Come ci ricorda la stessa Huawei, tutti i partner che scelgono di rendere le loro app disponibili su AppGallery godono del pieno supporto di team Huawei dedicati e un pubblico entusiasta composto da oltre 530 milioni di utenti attivi ogni mese in tutto il mondo e oltre 33 milioni in Europa.

Nel caso voleste procedere al download del’app, vi basterà cliccare sul seguente link: