LG Velvet si aggiorna ad Android 11

Gli sviluppatori di LG, dopo aver avviato il beta tester di Android 11 a dicembre, hanno avviato il rilascio dell’aggiornamento stabile su LG Velvet, smartphone che abbiamo recensito e che ci è piaciuto molto.

Rilasciato con Android 10 sia a livello nazionale che internazionale, LG Velvet ha iniziato a ricevere l’aggiornamento all’ultimissima versione del sistema operativo Android nel mercato interno della Corea del Sud. Anche se non abbiamo ancora un changelog delle modifiche da condividere con voi, la dimensione del download di circa 2 GB sembra suggerire che questo particolare aggiornamento sia piuttosto ricco di ottimizzazioni e modifiche dell’interfaccia utente proprietaria.

Chiaramente ci aspettiamo che il rilascio di Android 11 per le unità europee di LG Velvet inizi nel giro di qualche giorno, anche se in base ai feedback che riceverà l’azienda potrebbero passare anche delle settimane.

Ad ogni modo, già buono di suo, crediamo che l’aggiornamento ad Android 11 rilanci ancora una volta LG Velvet fra gli smartphone da tenere in considerazione per chi è alla ricerca di un modello 5G che non costi un prezzo a 4 cifre.

Dimensioni e peso: 167,2×74,1×7,9mm 180 grammi

Display: OLED da 6,8″ FHD+ 20,5:9

OLED da 6,8″ FHD+ 20,5:9 SoC: Qualcomm Snapdragon 765 5G

Qualcomm Snapdragon 765 5G Memoria: 6 GB di RAM 128GB interna UFS 2.1 espandibile fino a 2TB

Connettività: 5G, WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.1, NFC, USB-C, GPS

5G, WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.1, NFC, USB-C, GPS Fotocamera anteriore: 16MP f/1,9

16MP f/1,9 Fotocamere posteriori: 48MP f/1,8 8MP grandangolare 120° f/2,2 5MP profondità f/2,4

Audio: doppio speaker e registrazione ASMR per la registrazione di piccoli suoni, riduzione rumore ambientale

doppio speaker e registrazione ASMR per la registrazione di piccoli suoni, riduzione rumore ambientale Batteria: 4.300 mAh con supporto alla ricarica rapida

4.300 mAh con supporto alla ricarica rapida Sistema operativo Android 10 con LG UX 9.1

Android 10 con LG UX 9.1 Extra: certificazioni IP68 e MIL-STD 810G, supporto a penna Wacom Stylus

VIA FONTE