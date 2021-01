Nexi Pay disponibile su Huawei AppGallery

Huawei sta continuando ad ingrossare il numero di applicazioni disponibili sul proprio store AppGallery, soprattutto in ambito finanziario. Ed ecco allora che, dopo aver aggiunto il supporto a Bancomat Pay, Huawei AppGallery può adesso contare su Nexi Pay.

Con Nexi Pay è possibile gestire la propria carta direttamente dallo smartphone: dall’attivazione al monitoraggio delle spese, dalla gestione del plafond (disponibilità residua, estratto conto, spending control, rateizzazione degli acquisti) alla sicurezza dei pagamenti.

A proposito di sicurezza, Nexi Pay consente di autorizzare gli acquisti online in totale sicurezza, di ricaricare il credito telefonico e le carte prepagate e di aderire a IoSi Start, il programma di Nexi che offre vantaggi esclusivi agli iscritti.

“Oggi aggiungiamo un nuovo e importante tassello nella crescita del nostro ecosistema che testimonia il constante impegno di Huawei nel garantire la miglior esperienza d’uso su tutti i device dotati di HMS. Con l’arrivo di Nexi Pay su Huawei AppGallery continuiamo a dimostrare che attraverso partner affidabili siamo in grado di offrire ai nostri consumatori le soluzioni migliori per la gestione delle loro finanze in modo semplice, veloce e sicuro”, commenta Stephen Duan, General Manager Consumer Business Group Huawei Italia.

“Siamo soddisfatti di questa ulteriore collaborazione con Huawei che dopo YAP, la nostra app di mobile payments, ci permette di rendere disponibile anche Nexi Pay sui devices della società cinese – dichiara Emiliano Imbimbo, Responsabile Digital Issuing Products di Nexi – Per Nexi è un ulteriore passo verso la digitalizzazione degli strumenti di pagamento, indispensabile per accelerare la transizione al cashless del nostro Paese”.

Ricordiamo che Huawei può contare su un bacino di utenti che usano i propri smartphone (e quelli Honor, anche se i nuovi modelli potranno accedere al Play Store) composto da oltre 530 milioni di utenti attivi mensilmente in tutto il mondo mentre Huawei AppGallery, attivo in oltre 170 Paesi e oggi il terzo più grande store di app al mondo, vede oltre 100.000 app integrate con HMS Core e 384 miliardi di download raggiunti nel 2020.