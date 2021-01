Sony pronta al lancio di Xperia 1 III Compact, per la felicità di chi ama gli smartphone compatti

Nonostante non sia una grande potenza in ambito smartphone, Sony è stata l’unica a mantenere una linea di modelli dalle dimensioni compatte. Tristemente ciò si è interrotto qualche anno fa ma sembra che il lancio di iPhone 12 mini, esattamente come avevamo previsto, farà da traino al lancio di quello che attualmente è previsto come Sony Xperia 1 III Compact.

Per il momento non abbiamo alcuna informazione ufficiale ma, abbracciando il mondo dei rumor e delle indiscrezioni, sappiamo che il presunto Sony Xperia 1 III Compact dovrebbe misurare solo 140 x 68,9 x 8,9 mm, il che lo renderebbe molto più piccolo della maggior parte degli smartphone moderni ma un po’ più grande del vecchio Xperia XZ2 Compact (135 x 65 x 12,1 mm) e del suddetto iPhone 12 mini (131,5 x 64,2 x 7,4 mm).

Come potete vedere dai render, lo smartphone dovrebbe avere un display con aspetto di forma allungato (si parla di 5,5 pollici) e un notch a forma di goccia sulla parte centrale. Inferiormente al display trova spazio una cornice che, seppur ridotta, non lo è abbastanza da suggerire l’essere uno smartphone top di gamma. Questo modello sarà quindi più un prodotto di fascia media che un modello premium.

Sony Xperia 1 III Compact: prime specifiche tecniche

Avvicinandoci adesso alla scheda tecnica, si presume che il Sony Xperia 1 III Compact possa equipaggiare il nuovo Qualcomm Snapdragon 775G, SoC che pur apparterrà alla fascia media (non è stato ancora presentato), offrirà delle prestazioni simili allo Snapdragon 865 top di gamma del 2020. A corredare ci penserebbe un comparto fotografico che includerebbe un sensore principale da 13 megapixel e un secondo sensore non specificato sulla scocca posteriore e un sensore da 8 megapixel all’interno del notch frontale.

Viene segnalata infine la possibile presenza di un jack per cuffie da 3,5 mm, una porta USB-C nella parte inferiore con supporto alla ricarica rapida, un sensore di impronte digitali capacitivo posto sul bordo laterale e una coppia di altoparlanti stereo.

