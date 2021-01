Sony Xperia 5 II, Xperia XZ1 e Xiaomi Mi Note 2 aggiornati ad Android 11 (Custom ROM)

Sfruttando l’incredibile lavoro portato avanti dagli sviluppatori indipendenti, Sony Xperia 5 II, Xperia XZ1 (e XZ1 Compact) e Xiaomi Mi Note 2 hanno ricevuto delle Custom ROM basate sul sistema operativo Android 11. In questo modo, gli utenti in possesso di questi modelli possono godersi l’ultimissima versione del sistema operativo Android, qualcosa che probabilmente non vedranno mai se aspettano gli aggiornamenti ufficiali.

Per quanto riguarda il Sony Xperia 5 II, è stata pubblicata in rete una versione Unofficial di LineageOS 18.1, così come anche per il Sony Xperia XZ1; per lo Xiaomi Mi Note 2 invece è stata messa a disposizione la versione ufficiale della Pixel Experience.

Download e guida all’installazione di Android 11 via Custom ROM

Per installare la ROM sul vostro smartphone, vi servono il bootloader sbloccato e una recovery custom come la TWRP. Se avete questi requisiti, la guida passo passo all’installazione la trovate qui di seguito (è uguale per tutti e tre gli smartphone):

Effettuare un Nandroid backup in caso di eventuali problemi

Scaricare le ROM in formato .zip (Xperia 5 II – Xperia XZ1 – Xperia XZ1 Compact – Mi Note 2) e le Google Apps ( sulla Pixel Experience di Mi Note 2 sono già incluse)

Riavviare lo smartphone in modalità recovery (tasto di accensione più tasto volume su)

Effettuare il wipe di dalvik, cache, data e system

Flashare prima la ROM e poi le Google Apps

Riavviare (il primo avvio potrebbe richiedere un po’ più di tempo)

Chiaramente è bene precisare che già il solo sblocco del bootloader va ad invalidare la garanzia legale del produttore, anche se nel caso di questi smartphone, vista la data di rilascio sul mercato, molto probabilmente è già decaduta da se.