LG sta per abbandonare il mercato smartphone

Considerando che la divisione LG Mobile ha riportato a bilancio 23 trimestri negativi di seguito, non dovrebbe essere una sorpresa il fatto che la dirigenza sta seriamente pensando di abbandonare il mercato degli smartphone vendendo la divisione al miglior offerente.

LG ha sempre realizzato degli ottimi smartphone (il Velvet ad esempio ci è piaciuto molto nella nostra recensione) ma, per un motivo o per un altro, non è mai riuscita a piazzarli in maniera convincente sul mercato.

È bene sottolineare che queste informazioni non sono frutto di un rumor o di un’indiscrezione ma sono state confermate ufficialmente dal CEO Brian Kwon attraverso una dichiarazione a Reuters e a The Korea Herald.

Nel mercato globale, la concorrenza nel settore della telefonia mobile, inclusi gli smartphone, è diventata più agguerrita. LG Electronics ritiene che abbiamo raggiunto il punto in cui dobbiamo prendere la decisione migliore sulla nostra attività di telefonia mobile, considerando la competitività attuale e futura. Indipendentemente da qualsiasi cambiamento nella direzione dell’operazione aziendale degli smartphone, l’occupazione verrà mantenuta, quindi non c’è motivo di preoccuparsi. L’azienda sta valutando tutte le misure possibili, inclusa la vendita, il ritiro e il ridimensionamento del business degli smartphone.

Chi acquisterà LG Mobile?

L’analista Ross Young e il leaker Black Crypt affermano che il principale offerente attualmente per la divisione LG Mobile è Vingroup con sede in Vietnam, che vende smartphone con il marchio VinSmart. Ma anche la casa automobilistica Volkswagen è un concorrente stretto a causa delle potenziali sinergie legate al business delle apparecchiature elettriche.

Altre società aperte all’acquisto del business degli smartphone LG sono Facebook, che è stata accusata recentemente di avere un monopolio, e Google, azienda principale che sviluppa Android e il precedente proprietario di Motorola. Si dice che anche il produttore di display BOE, che potrebbe essere il fornitore di display OLED flessibili per il prossimo LG Rollable, sia interessato.

LG farà quello che Sony non ha il coraggio di fare: abbandonare il mercato degli smartphone

LG non è decisamente l’unica grande azienda che vede il proprio mercato degli smartphone in difficoltà da diversi anni a questa parte. Sony ad esempio non ha un profitto derivante dalla vendita di smartphone da anni ma, nonostante ciò, si ostina ad andare avanti (anche se immaginiamo che ogni tanto i dirigenti abbiano avuto qualche discussione sulla possibilità di vendita della divisione mobile).

