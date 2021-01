Samsung Galaxy Tab Active3 ufficiale: rugged, batteria removibile e S Pen

Dopo aver catturato l’attenzione di tutti i fan della tecnologia con la presentazione della serie Galaxy S21, Samsung ha approfittato del momento per presentare anche il nuovo Samsung Galaxy Tab Active3. Si tratta di un tablet Android rugged con batteria removibile e supporto alla S Pen.

Lo scorso modello di Tab Active è stato lanciato 4 anni fa con 3 GB di RAM, 16 GB di memoria interna, supporto per S Pen e Android 7.1. La nuova generazione ha un design quasi identico, compresa la presenza dei tasti di navigazione fisici che secondo Samsung dovrebbe consentire agli accessori esistenti di rimanere compatibili, così come migliorare la resistenza all’acqua / polvere IP68 e e alle cadute (certificazione MIL-STD-810).

La maggior parte dei miglioramenti sono interni: più spazio di archiviazione, più RAM, supporto Wi-Fi 6, una batteria più grande, software più recente e così via.

La caratteristica più interessante del Samsung Galaxy Tab Active3 è senza dubbio la sua batteria removibile che consente di prolungare le sessioni di utilizzo semplicemente utilizzando una batteria secondaria. Inoltre, è presente anche la funzione “No Battery Mode” che, sfruttando un circuito interno aggiuntivo, consente di utilizzare il tablet collegato all’alimentatore anche in assenza di una batteria installata.

Viene fornito con Android 10, ma Samsung dice che un aggiornamento ad Android 11 arriverà presto e la società promette “fino a tre generazioni di aggiornamenti del sistema operativo Android”. Non è chiaro se l’aggiornamento di Android 11 conta come una di quelle generazioni.

SoC Non specificato con CPU Octa-Core RAM 4GB Storage 64GB, microSD fino a 1TB Display 8″ 1920 x 1200 PLS TFT LCD Batteria 5,050mAh removibile Fotocamera 13MP posteriore, 5MP frontale Software Android 10 Dimensioni 126.8 x 213.8 x 9.9 mm, 426g Altro Tasti fisici, S Pen, NFC, USB Type-C, LTE (opzionale)

Il Samsung Galaxy Tab Active3 è un dispositivo pensato soprattutto per il mercato B2B anche se può essere acquistato da chiunque direttamente sullo store online di Samsung. Purtroppo per ora non abbiamo informazioni sull’arrivo anche in Italia ma negli USA il tablet parte da 489,99 dollari nella versione da 64 GB WiFi mentre la variante LTE parte da 589,99 dollari.

