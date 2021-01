Salvate i vostri figli nel bel platform 2D di Dadish 2, disponibile su Android

Facendo il bis dopo aver riscontrato un enorme successo con il primo capitolo, lo sviluppatore Thomas Young ha lanciato sul Play Store il nuovo Dadish 2. Il gioco è semplicemente adorabile grazie alla sua affascinante grafica 2D e, meglio ancora, è un platform di qualità che offre il divertimento e la semplicità dei classici.

Dadish 2, proprio come il titolo originale, è un gioco gratuito supportato da pubblicità in cui si possono rimuovere gli annunci pubblicitari attraverso un singolo acquisto in-app, ottenendo una versione premium (a differenza dei tanti free-to-play con microtransazioni).

Se si guarda il trailer sopra, ci si accorgerà immediatamente che i veicoli sono ora nel mix, una nuova meccanica nella serie che distingue il nuovo capitolo dal primo. Certo, l’obiettivo è ancora interpretare un papà con il compito di salvare i figli, ma ora ci si può aspettare di farlo attraverso 50 livelli (il gioco originale ne ha 40). Ci sono un sacco di nuovi cattivi da affrontare, insieme a cinque nuovi boss da abbattere. È presente anche il ​​supporto per i controller fisici, il che è sempre bello da vedere.

Proprio come il primo gioco della serie, Dadish 2 è free-to-play grazie al suo supporto pubblicitario e, se non piacciono questi annunci, si possono pagare pagare per rimuoverli tramite un singolo acquisto in-app al prezzo di 3,55 euro. Più o meno, questa configurazione di monetizzazione lo rende un gioco premium, una preferenza per molti giocatori nella comunità dei giochi mobili (fra cui anche noi).

Nel caso foste interessati a Dadish 2, vi basterà cliccare sul nostro link sottostante che vi riporterà direttamente sulla pagina dedicata del Play Store.

Dadish 2 | Download

