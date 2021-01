DuckDuckGo supera le 100 milioni di ricerche al giorno

Seppur Google rappresenta senza alcun dubbio il motore di ricerca più utilizzato su desktop e su mobile, la privacy e la sicurezza delle proprie ricerche sta rappresentando sempre più un fattore importante per le persone e ciò è riflesso anche dal successo che sta avendo DuckDuckGo.

Per chi non lo sapesse, DuckDuckGo è un motore di ricerca che ha messo di fronte a tutto la privacy degli utenti: nessuna ricerca viene utilizzata ai fini commerciali e di pubblicità, così come nessun dato viene venduto a terzi.

A partire dallo scorso agosto, sono state eseguite in media 65,2 milioni di ricerche al giorno. L’anno scorso, il numero di ricerche condotte da DuckDuckGo ha raggiunto quasi 23,7 miliardi, con un aumento del 62% anno su anno. Esattamente una settimana fa, l’11 gennaio ha stabilito un nuovo record aziendale di un giorno con 102.251.307 richieste di ricerca.

Kamyl Bazbaz, vice presidente delle comunicazioni di DuckDuckGo, ha dichiarato: “Le persone vengono da noi perché vogliono più privacy, e generalmente si diffonde attraverso il passaparola. Le persone sono alla ricerca di alternative al modello di business della tecnologia di sorveglianza“. Il motore di ricerca è disponibile come app iOS, app Android e estensione su Google Chrome e quasi 25 milioni di persone utilizzano il servizio.

Google e le sue app e piattaforme correlate come YouTube, raccolgono informazioni personali dagli utenti che vengono utilizzate per promuovere annunci online. Questo è esattamente ciò che DuckDuckGo sta cercando di evitare.

Voi che motore di ricerca utilizzate? Preferite la semplicità e l’integrazione di Google con tutti i suoi servizi (cosa che tra l’altro è anche oggetto di indagini) oppure avete un occhio di riguardo per rimane un po’ più anonimi durante le ricerche?

