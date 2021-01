Non solo S Pen per Galaxy S21: in arrivo la S Pen Pro

Potrebbe essere passata un po’ sotto i riflettori durante la presentazione della serie Samsung Galaxy S21 ma il colosso coreano, oltre ad aver annunciato la disponibilità della S Pen per la versione S21 Ultra, ha anche preannunciato l’arrivo nel prossimo futuro di una S Pen Pro. Ma di cosa si tratta?

Come la S Pen nel Note 20 Ultra, la S Pen Pro ha il supporto per Bluetooth e darà accesso alle gesture aeree, consentendo agli utenti di controllare i media e le presentazioni (tra le altre cose) da lontano. Sebbene non ci siano informazioni ufficiali sulle sue dimensioni, la S Pen Pro è molto più grande di quella sottile in dotazione con i telefoni Note.

Questo significa due cose: in primo luogo, sarà molto più comoda da usare, simulando ancora meglio una penna tradizionale; in secondo luogo, sarà un po’ un problema da riporre in quanto probabilmente non avrà una cover ad-hoc per il trasporto (a causa delle sue dimensioni) come ha la S Pen più piccola.

Per il resto non abbiamo alcuna informazione sulla S Pen Pro: quando arriverà sul mercato, quale sarà il suo prezzo di listino, quali saranno le sue caratteristiche innovative e soprattutto quali smartphone saranno supportati rimane un mistero.

In attesa di avere maggiori informazioni su questo nuovo accessorio Pro di casa Samsung, vi vogliamo ricordare che tutta la famiglia di Galaxy S21 è la prima a non avere un carica batteria nella confezione di vendita e si rumoreggia già che la prossima generazione (Galaxy S22 probabilmente) non dovrebbe nemmeno avere il cavo di ricarica.

VIA