Samsung userà le GPU AMD sul Galaxy Z Fold3?

Nel 2019, Samsung e AMD hanno annunciato una partnership per portare la tecnologia delle GPU Radeon sugli smartphone. Ora sembra che i frutti di quella partnership siano quasi a portata di mano, come accennato ieri durante l’evento di presentazione del SoC Exynos 2100.

Alla fine dell’evento Exynos, Samsung ha anticipato i suoi piani per includere una GPU AMD nel suo “prossimo prodotto di punta”. Ora, la formulazione della frase qui è un po’ ambigua. Il prossimo prodotto di punta di Samsung è, ovviamente, il Galaxy S21 e sappiamo che l’intera serie non contiene hardware grafico AMD. In tal caso, quale futuro prodotto di punta intendeva Samsung?

Secondo il leaker Ice Universe, il Samsung Exynos 2100 annunciato oggi è solo l’inizio e un futuro chipset, completo di GPU AMD, verrà rilasciato quest’anno e potrebbe trovare la sua strada nel Galaxy Z Fold3.

Dobbiamo dire che l’idea di portare uno smartphone in tasca che possa trasformarsi in un tablet da gioco alimentato da una GPU AMD ci intriga molto: i giochi per dispositivi mobili hanno già spinto i limiti della grafica oltre di quanto molti di noi si aspettavano sull’hardware attuale, quindi sarà essere emozionante vedere cosa potranno creare gli sviluppatori una volta che questa potente nuova tecnologia arriva.

Purtroppo per ora non abbiamo alcuna informazione ufficiale su quando debutterà la GPU AMD nei SoC Exynos, così come non sappiamo con certezza quale sarà lo smartphone che la accoglierà.

In attesa di avere maggiori informazioni sulla questione, vi vogliamo ricordare che Samsung lancerà un sensore fotografico ISOCELL da 200 MP nel 2021 (anche perché l’Exynos 2100 supporta sensori fotografici fino a 200MP).

