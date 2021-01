La Legendary Edition di Titan Quest in arrivo su Android

Il team di sviluppo di HandyGames ha annunciato che a breve sarà disponibile la Legendary Edition di Titan Quest su tutti gli smartphone e i tablet Android.

Il trailer qui sotto ci offre una prima occhiata a Titan Quest: Legendary Edition per Android. Come potete vedere, la grafica è nitida e colorata e, soprattutto, la Legendary Edition offrirà tutti i DLC e gli aggiornamenti tecnici dalla versione per PC, essenzialmente facendone un’edizione completa su Android.

I Titani che sono fuggiti dalle loro prigioni e che hanno deciso di distruggere la Terra sono adesso cacciati, domati in battaglie epiche e abbattuti. Da soli gli dei non possono sconfiggere i Titani, e per questo veri eroi sono necessari – e solo tu puoi esserlo! Il tuo successo o fallimento deciderà il fato del popolo e degli Olimpi!

Grande attenzione è stata posta nell’esplorazione dei luoghi più caratteristici dell’antica Grecia, di babilonia e della Cina.

Esplora i mistici e antichi mondi della Grecia, Egitto, Babilonia e Cina con il tuo eroe personalizzato. Combatti le bestie della mitologia sul tuo percorso verso il Pantheon, le Piramidi, i Giardini pensili di Babilonia, la Grande Muraglia e padroneggia varie armi e arti marziali: tiro con l’arco, scherma o l’uso di potenti incantesimi!

Fra le caratteristiche principali del gioco troviamo:

Configurazione di grafica avanzata

Performance e stabilità migliorata

IA dei nemici e dei compagni migliorata

Completo riequilibramento con miglioramenti a tutte le Maestrie, tipi di danno, oggetti unici e set.

La maggior parte degli aggiornamenti tecnici sono stati trasferiti nella versione mobile per fornire la migliore qualità possibile.

Ulteriori mondi mistici, nuove sfide e creature saranno disponibili tramite le seguenti opzionali espansioni: Immortal Throne, Ragnarök and Atlantis aggiungono vari oggetti di valore all’originale Titan Quest che non dovresti mancare!

Ancora non abbiamo una data esatta di arrivo sul Play Store per Titan Quest: Legendary Edition (magari arriverà insieme al nuovo gioco di Spongebob) ma, nel frattempo, potete comunque procedere alla pre-registrazione attraverso il seguente link:

Titan Quest: Legendary Edition | Pre-registrazione

VIA