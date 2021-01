TCL userà Google TV nelle Smart TV del 2021

Rimaniamo in ambito CES 2021 e smart TV e, dopo avervi parlato di come le smart TV LG del 2021 saranno le prime ad integrare nativamente le app di Google Stadia e Nvidia GeForce NOW, volgiamo la nostra attenzione a TCL e all’annuncio della partnership con Google TV su una serie di smart TV 2021.

I Google TV di TCL combineranno le tecnologie di nuova generazione come i Mini-LED, 8K e QLED, con l’offerta di intrattenimento Google. In questo modo verranno offerti i contenuti più amati dagli utenti con una personalizzazione diretta e con l’accesso a Google Assistant direttamente dal telecomando.

“L’introduzione dei Google TV di TCL porterà la nostra partnership con Google ad un livello successivo”, ha dichiarato Kevin Wang, CEO di TCL Industrial Holdings e TCL Electronics. “Il nostro tema al CES di quest’anno è “Sperimentare di più” e combinando display all’avanguardia con i contenuti intelligenti e utili forniti da Google, sono fiducioso che permetteremo alla persone di tutto il mondo di poterlo fare nel 2021.”

“Siamo entusiasti di collaborare con TCL per portare i Google TV ai clienti di tutto il mondo. Google TV è un’esperienza TV più utile e piacevole che aiuta gli utenti a trovare i contenuti che amano”, ha affermato Shobana Radhakrishnan, Senior Engineering Director, Google TV.

Stranamente l’azienda non ha divulgato ancora quali saranno i modelli di Smart TV in arrivo nel 2021 che potranno usufruire di Google TV come sistema operativo.

Come vi abbiamo consigliato nell’articolo delle nuove Smart TV Sony che equipaggiano anch’esso il nuovo OS di Google, se tutto quello che volete è provare la nuova UI differente da Android TV, acquistare la Chromecast 2020 è forse la migliore soluzione (decisamente è quella più economica).