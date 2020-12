OnePlus Watch arriverà nel 2021 | Ufficiale

A lungo osannata per aver lanciato una serie di smartphone denominati “flagship killer“, OnePlus non ha mai ripetuto la stessa esperienza sul fronte degli smartwatch. O almeno, non l’ha fatto fino a ora, visto che il CEO dell’azienda ha confermato ufficialmente che nel 2021 verrà presentato OnePlus Watch, il loro primo wearable di questo tipo.

In realtà non si tratta di una vera e propria sorpresa, visto che già la scorsa estate un OnePlus Watch era stato avvistato in rete. Tuttavia, in tale caso non si fece nulla e il progetto venne rinviato ma sembra che ora sia tornato sui binari giusti.

Many of you said you wanted a watch, and as you might have heard over the weekend—we're making one, to be released early next year. Wishes do come true.🎁 https://t.co/H1Fqv9srXj — Pete Lau (@PeteLau) December 22, 2020

La notizia arriva per gentile concessione del fondatore e CEO di OnePlus, Pete Lau, che ha twittato un messaggio per far sapere ai fan che il tanto atteso smartwatch OnePlus sarà rilasciato “all’inizio del prossimo anno”. L’orologio doveva essere presentato originariamente in ottobre, con la società che è arrivata al punto di inviare sample ai recensori durante l’estate. Ma c’è stata una presunta battuta d’arresto procedurale che ha posticipato il debutto indefinitamente, anche se non sappiamo se la causa fosse radicata in bug del software o problemi di produzione di massa.

Le immagini trapelate il mese scorso rivelano uno smartwatch a tema Cyberpunk 2077 che non funzionava su Wear OS di Google, ma la scorsa settimana Lau ha affermato che la società è aperta all’utilizzo di Wear OS nei futuri smartwatch.

Google ha fornito a Wear OS una serie di miglioramenti delle prestazioni e dell’interfaccia utente con Android 11, quindi avrebbe senso per OnePlus sfruttare il sistema operativo di Google aggiungendo le proprie modifiche e ottimizzazioni, proprio come fa con Oxygen OS.

Ad ogni modo, chissà che OnePlus Watch non venga lanciato in contemporanea alla nuova serie di smartphone OnePlus 9, attesa per il mese di marzo 2021?

Via