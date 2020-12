Google Stadia Pro: torna la prova gratuita per tutti ma per una durata limitata

Nelle fasi iniziali di Google Stadia, al fine di far conoscere il servizio agli utenti l’azienda aveva deciso di offrire una prova gratis della versione Pro a tutti dalla durata di un mese. Tale prova tuttavia è stata rimossa col tempo, causando non pochi grattacapi a coloro che volevano testare Google Stadia senza tuttavia spendere soldi nell’acquisto di un gioco. Ebbene, sembra proprio che Google Stadia Pro offra nuovamente un periodo di prova gratuita per tutti, anche se stavolta è limitata ad appena 30 minuti.

Sì, avete capito bene. Ai nuovi clienti che non hanno mai usufruito di alcuna prova gratis o che non sono mai stati abbonati al servizio Pro vengono offerti 30 minuti per provare Google Stadia e decidere se fa per loro. In compenso, la prova ha il solo limite del tempo, visto che può essere sfruttata su computer via web, su smartphone Android, su Chromecast Ultra o attraverso la web app su iOS e non richiede nemmeno l’inserimento dei dati della carta.

Per chi non lo sapesse, Google Stadia (così come qualsiasi altro servizio di cloud gaming) non basa la propria qualità sulla potenza dell’hardware locale ma sulla connessione a internet. Per far partire lo streaming dei giochi è necessario avere a disposizione:

35 Mbps in download e 1 Mbps in upload per giocare in 4K HDR a 60 FPS e audio 5.1 surround.

in download e 1 Mbps in upload per giocare in 4K HDR a 60 FPS e audio 5.1 surround. 20 Mbps per giocare a 1080p HDR e con suono surround

per giocare a 1080p HDR e con suono surround 10 Mbps per giocare a 720p a 60FPS e con audio Stereo

Sul fronte dei prezzi, troviamo due tagli diversi per accedere a Google Stadia: