Samsung Galaxy S2 non muore mai: aggiornamento ad Android 11

Considerato ormai da tempo uno degli smartphone più amati di tutta la storia di Android, il Samsung Galaxy S2 continua a scrivere la storia grazie a rINanDO, ChronoMonochrome e a una serie di altri sviluppatori di XDA che hanno rilasciato una versione unofficial di LineageOS 18.1 basata sul sistema operativo Android 11.

Rispetto al rilascio della prima Custom ROM basata su Android 10 avvenuta a febbraio 2020, gli sviluppatori sono stati in grado di compilare una ROM basato sull’ultimissima versione del sistema operativo in maniera più tempestiva. Ricordiamo che sia Android che LineageOS sono dei progetti open source e che, di conseguenza, chiunque può procedere al download e alle modifiche.

Tra le cose che funzionano troviamo lo schermo, il Wi-Fi, la fotocamera e l’audio. Il RIL funziona parzialmente, ovvero puoi ricevere chiamate, ma non puoi effettuarne una. Tuttavia, il GPS, la radio FM, lo screencasting e molte altre funzioni non funzionano ancora. In altre parole, ti consigliamo di provare questo solo se sai cosa stai facendo e hai il firmware di serie appropriato da ripristinare.

Per quanto riguarda l’installazione, la ROM è conforme a Isolated Recovery (IsoRec), il che significa che è un flash diretto tramite Odin. Il download della ROM invece lo potete fare attraverso questo link.

Prima di lasciarvi, vi vogliamo ricordare brevemente le specifiche tecniche del Samsung Galaxy S2, uno dei principali top di gamma quando fu lanciato sul mercato: