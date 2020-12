Firefox 84 disponibile al download | Novità

Mozilla ha rilasciato la versione rinnovata di Firefox per Android all’inizio di quest’anno (insieme con la risoluzione di una falla 0-day), che è stata prontamente seguita da diversi aggiornamenti che hanno ripristinato le funzionalità della versione precedente. Firefox 84 è ora disponibile sul Play Store e, oltre ad alcune novità, porta con se altre funzionalità di ritorno.

La principale modifica del design su Firefox 84 è la nuova opzione per visualizzare le schede in una visualizzazione griglia, simile a come Chrome (e il vecchio Firefox) organizzano le schede. La visualizzazione ad elenco è ancora predefinita, ma la si può modificare aprendo la pagina delle schede, toccando il menu a 3 punti e premendo “Impostazioni scheda”.

Mozilla ha anche aggiornato la pagina Download con un’opzione per eliminare i file senza lasciare il browser. Infine, Firefox 84 aggiunge il supporto del motore di composizione WebRender su dispositivi con GPU Mali-G, migliorando notevolmente le prestazioni nella tipica navigazione web.

Considerando che WebRender era già abilitato per la maggior parte dei dispositivi con GPU Adreno (Snapdragon), dopo questa versione la tecnologia dovrebbe essere disponibile per la stragrande maggioranza degli smartphone e tablet Android.

Download Firefox 84

Nel caso non aveste ancora ricevuto la notifica di aggiornamento sul vostro smartphone, vi basterà cliccare sul nostro link sottostante che vi riporterà direttamente sulla pagina dedicata del Play Store.

Firefox 84 | Download

In alternativa, potete scaricare il file APK da installare manualmente (magari se state provando qualche ROM senza accesso ai Google Play Services) attraverso il seguente link. Ricordate però di dover attivare i permessi per l’installazione di app provenienti da fonti sconosciute, ovvero tutte quelle scaricate al di fuori del Play Store.

Firefox 84 | Download file APK

