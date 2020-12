LG Velvet: aperto il beta test di Android 11

Rimanendo in tema Android 11, dopo avervi comunicato della disponibilità di LineageOS 18.0 Unofficial per OnePlus 8T e OnePlus 8 Pro, volgiamo la nostra attenzione ai firmware ufficiali comunicandovi che LG ha aperto ufficialmente il beta test di Android 11 su LG Velvet.

Se l’universo di Android fosse simile a quello di iOS, Android 11 sarebbe già disponibile per tutti gli smartphone rilasciati negli ultimi 18 mesi. Ma è un processo lento e se siete proprietari di un LG Velvet, la vostra pazienza sarà presto ricompensata. LG ha annunciato che un’anteprima beta di Android 11 per LG Velvet è disponibile in Corea del Sud.

Se però sperate di provare l’aggiornamento, l’unica scelta per ora è provare a registrarsi tramite l’app LG Quick Help anche se, non essendo coreano lo smartphone, difficilmente si verrà selezionati. Non è chiaro per quanto tempo LG prevede di andare avanti con il programma beta prima di lanciare una build stabile per i possessori di LG Velvet o comunque estenderla anche alla versione internazionale.

Annunciato all’inizio di quest’anno, LG Velvet è un telefono elegante che presenta un display POLED da 6,8 pollici, un processore Qualcomm Snapdragon 765 e una configurazione posteriore a tripla fotocamera. Una cosa che distingue il dispositivo è che è dotato di uno speciale digitalizzatore che consente il supporto delle stylus Wacom con un massimo di 4096 livelli di pressione.

Quando lo abbiamo provato dandovi le nostre impressioni nella recensione dettagliata, lo smartphone ci è piaciuto molto e, tranne forse per l’assenza di un modulo Dual SIM, ci è sembrato una solida scelta per la fascia media e anche per chi vorrebbe qualcosina di più senza però rivolgersi alla fascia alta ben più costosa.

VIA