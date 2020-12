Amazon Music Unlimited come YouTube Music: arrivano i video musicali

Amazon viene spesse volte dimenticata quando si parla di servizi di streaming musicali, della battaglia al vertice fra Spotify ed Apple Music e della crescita di YouTube Music. Tuttavia, con Amazon Music Unlimited non solo offre le stesse caratteristiche degli altri servizi (a un prezzo più basso se ci si abbona annualmente) ma anche un’integrazione particolare con tutto l’ecosistema Alexa.

In aggiunta a ciò, l’ultima versione dell’app Amazon Music Unlimited per Android ha introdotto il supporto per i video musicali. Proprio come accade già su YouTube Music, gli iscritti al servizio di Amazon possono godersi sia la versione audio che la versione video alternando semplicemente un toggle presente nella parte alta dell’interfaccia grafica.

Amazon non ha condiviso molto su come funzionano nel dettaglio i video musicali, quindi non sappiamo quanto sia grande il catalogo. Apparentemente, la società curerà alcune playlist di video per aiutarci a scoprire clip dei nostri artisti preferiti.

C’è però una grande differenza con YouTube Music: Amazon limita i video musicali ai clienti paganti di Music Unlimited. Ciò significa che rimangono esclusi sia coloro che usano il servizio gratuito supportato da pubblicità sia coloro che usufruiscono di Prime Music.

Un’altra limitazione la si ha nelle piattaforme hardware supportate: sembra che per ora solo l’app Android permetta di godersi i video mentre la versione iOS e il player web rimangono per ora esclusi.

C’è da dire che ad oggi nè Amazon Music Unlimited nè la stessa YouTube Music sono le applicazioni preferite per ascoltare la musica: gran parte delle persone utilizzano l’app YouTube per gustarsi i video delle proprie canzoni preferite, per cui la novità non sposterà di molto il predominio dell’una o dell’altra.

Ad ogni modo, nel caso non aveste ancora ricevuto la notifica di aggiornamento sul vostro smartphone, vi basterà cliccare sul nostro link sottostante che vi riporterà direttamente sulla pagina dedicata del Play Store.

Amazon Music | Download

