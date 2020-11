Nokia 9.3 PureView 5G rimandato al 2021?

Il grande ritorno del brand Nokia Pureview sembra che dovrà attendere ancora qualche mese. Stando a una nuova indiscrezione, il cameraphone Nokia 9.3 PureView 5G sarebbe stato rimandato al 2021.

Ci aspettavamo che finalmente fosse ufficializzato da un giorno all’altro, ma a quanto pare l’attesa si è appena allungata. Se siete interessati al prossimo dispositivo di punta a brand Nokia, dovrete aspettare fino alla prima metà del 2021. Sfortunatamente, in questo momento non abbiamo una tempistica più specifica per il suo rilascio, nemmeno il mese esatto della presentazione.

Some bad news.

The Nokia 9.3 PureView won’t be unveiled this year.

The announcement was postponed to the first half of 2021. The month is still unknown.#exclusive #nokia9 #nokia #nokiamobile #hmd #juhosarvikas #nokia9pureview #2020year pic.twitter.com/cMLPNjtOjV

— Nokia anew 🤍❤️🤍 (@nokia_anew) November 26, 2020