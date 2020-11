Football Manager 2021 Mobile è disponibile su Android

Da appassionati di calcio abbiamo sempre pensato che, durante le partite della Nazionale, in Italia ci siano 60 milioni di allenatori che gestirebbero la formazione titolare, la tattica, il modulo e i cambi in maniera differente. E allora quale migliore spunto per comunicarvi che SEGA ha finalmente pubblicato il nuovo Football Manager 2021 Mobile su Android.

Come nuova generazione del gioco di gestione manageriale a tema calcistico più famoso di sempre, Football Manager 2021 Mobile permette di vivere al 100% l’esperienza di non solo di allenare una squadra ma quella di gestirla in tutto e per tutto (una sorta di manager all’inglese).

Con oltre 60 campionati delle 24 principali nazioni calcistiche al mondo, la carriera può seguire moltissime strade e variazioni.

SEGA ha voluto ribadire che non si tratta solo di un aggiornamento iterativo rispetto alla versione 2019 e 2020. Fra le novità di questo nuovo capitolo troviamo:

Tre nuove nazioni : Metti alla prova la tua abilità con ancora più destinazioni con l’introduzione di Messico, Argentina e la Canadian Premier League (completamente su licenza) nella nostra offerta più internazionale di sempre.

: Metti alla prova la tua abilità con ancora più destinazioni con l’introduzione di Messico, Argentina e la Canadian Premier League (completamente su licenza) nella nostra offerta più internazionale di sempre. Tattica migliorata : Creare una filosofia vincente in termini di tattiche non è mai stato così facile. Nuovi modelli tattici ti consentiranno di giocare secondo il tuo stile, mentre nuovi ruoli dei giocatori e opzioni migliorate per i calci piazzati innalzeranno il livello delle tue prestazioni.

: Creare una filosofia vincente in termini di tattiche non è mai stato così facile. Nuovi modelli tattici ti consentiranno di giocare secondo il tuo stile, mentre nuovi ruoli dei giocatori e opzioni migliorate per i calci piazzati innalzeranno il livello delle tue prestazioni. Dinamiche aggiornate : Il nuovo sistema di dinamiche ti permetterà di creare la perfetta armonia in squadra, con più dati relativi alla gerarchia interna e ai legami tra i giocatori. Attraverso il nuovo capitano della squadra, avrai un collegamento ancora più diretto con lo spogliatoio. Sceglilo con attenzione per avere un vantaggio in più il giorno della partita.

: Il nuovo sistema di dinamiche ti permetterà di creare la perfetta armonia in squadra, con più dati relativi alla gerarchia interna e ai legami tra i giocatori. Attraverso il nuovo capitano della squadra, avrai un collegamento ancora più diretto con lo spogliatoio. Sceglilo con attenzione per avere un vantaggio in più il giorno della partita. Fatti sentire : Sfrutta i nuovi metodi per motivare i tuoi giocatori, per dargli quella spinta in più nelle partite fondamentali e destreggiati nel circo mediatico mentre cerchi di raggiungere le vette del mondo del calcio. Ma ricorda, tutto ciò che dici ha un impatto sull’armonia dello spogliatoio. Avrai a disposizione anche una nuova interfaccia che indicherà con maggiore precisione le reazioni dei giocatori.

: Sfrutta i nuovi metodi per motivare i tuoi giocatori, per dargli quella spinta in più nelle partite fondamentali e destreggiati nel circo mediatico mentre cerchi di raggiungere le vette del mondo del calcio. Ma ricorda, tutto ciò che dici ha un impatto sull’armonia dello spogliatoio. Avrai a disposizione anche una nuova interfaccia che indicherà con maggiore precisione le reazioni dei giocatori. Creazione di società satellite: Porta al massimo la crescita dei giovani garantendo alle giovani promesse una partecipazione nelle società satellite. Tieni d’occhio i loro progressi durante la stagione per scoprire quando saranno pronti a fare ritorno.

Nel caso foste interessati a Football Manager 2021 Mobile, qui di seguito vi lasciamo il link che vi rimanderà direttamente sul Play Store, dove potete acquistarlo al prezzo di 9,99 euro.

Football Manager 2021 Mobile | Acquistalo sul Play Store

Segnaliamo poi che la versione completa di Football Manager 2021 con la UI adattata per funzionare col touch sarà rilasciata sui tablet a partire dal 1° dicembre.