Cyberpunbk 2077: il pre-ordine su Google Stadia dà diritto alla Premiere Edition gratis

Cyberpunk 2077 è senza dubbio il gioco più atteso da un paio di anni a questa parte e, nonostante siano stati ben 3 i rinvii dell’uscita, il prossimo 10 dicembre dovrebbe finalmente essere la data buona. Google sta puntando molto su Cyberpunk 2077 (è stata molto orgogliosa che sarebbe stato lanciato in contemporanea alle altre piattaforme su Stadia) tanto da offrire gratuitamente una Chromecast Ultra e uno Stadia controller (il bundle è chiamato Stadia Premiere Edition) a chi lo pre-ordina su Google Stadia.

Facciamo notare però che chi lo pre-ordina non riceverà subito l’hardware: Google afferma che si riceverà un codice per riscattare l’offerta “entro una settimana dal lancio del gioco”. Nonostante ciò, è un ottimo affare se stavate pensando di giocare a Cyberpunk 2077 su Google Stadia.

Come detto, il gioco uscirà (presumibilmente) il 10 dicembre, quindi non dovreste aspettare troppo a lungo per ricevere il vostro kit. Precisiamo che questa promozione sarà disponibile anche per una settimana dopo il lancio del gioco, se non vi interessa preordinare le cose. Ma ovviamente è solo fino a esaurimento scorte.

Per chi non lo sapesse, Google Stadia è un servizio di cloud gaming utilizzabile da PC, Mac, Chromecast Ultra e smartphone Android (da qualche mese vengono supportati tutti i modelli). Usufruire del servizio è gratuito (bisogna comunque acquistare i giochi a cui si vuole giocare) ma con l’abbonamento a Stadia Pro da 9,99 euro si ha accesso anche alla risoluzione 4K e all’audio 5.1 surround.

La banda internet necessaria per far partire lo streaming dei giochi è la seguente:

35 Mbps in download e 1 Mbps in uploadper giocare in 4K HDR a 60 FPS e audio 5.1 surround.

in download e 1 Mbps in uploadper giocare in 4K HDR a 60 FPS e audio 5.1 surround. 20 Mbps per giocare a 1080p HDR e con suono surround

per giocare a 1080p HDR e con suono surround 10 Mbps per giocare a 720p a 60FPS e con audio Stereo

VIA FONTE