Dystopia: Contest of Heroes disponibile su Huawei AppGallery come esclusiva temporale

Cercando di spingere quanto più possibile il proprio app store, Huawei ha trovato un accordo di collaborazione con la software house Beetroot Labs per far si che il loro nuovo gioco, Dystopia: Contest of Heroes, arrivasse come esclusiva temporale su AppGallery.

Come si intuisce anche dal nome, l’intero gioco gira intorno a un mondo distopico che tanto va di modo da qualche anno a questa parte.

Dystopia: Contest of Heroes è un RTS multigiocatore ed ambientato nell’anno 2065 ed è incentrato su eroi completamente personalizzabili che combattono per il controllo dei quartieri di una New York distopica, conducono raid su altri giocatori e costruiscono alleanze.

A guidare il marketing del gioco ci penserà Huawei anche se, a livello più generale, è bene dire che il vero volto del gioco non è altro che l’ex campione UFC Conor McGregor, il quale ospiterà un torneo annuale in cui i giocatori di tutto il mondo si sfideranno.

Gestisci tantissimi eroi con abilità ed equipaggiamenti unici in base al tuo stile di gioco. Crea una grande alleanza per fare squadra con gli amici, elaborare la strategia migliore e sviluppare le tecnologie che ti permetteranno di dominare la galassia. Comanda il tuo esercito di soldati, vinci le battaglie PVP e dimostra di essere superiore al nemico. L’arena ti aspetta: diventa il campione dei leggendari tornei di Conor McGregor! Attacca l’esercito avversario coi tuoi soldati migliori e devasta le difese della base nemica.

Per quanto riguarda la collaborazione fra Huawei e Beetroot Labs, il colosso cinese ha già aiutato la software house a integrare alcune delle funzionalità di Huawei Mobile Services come Account Kit (per accessi rapidi) e In-App Purchases Kit (cosa che non sarà presente nella versione che verrà pubblicata sul Play Store di Google).

Precisiamo che Dystopia: Contest of Heroes è un’esclusiva di Huawei AppGallery solo per poco, visto che arriverà su Google Play Store a partire dal 25 novembre e, successivamente, anche su Samsung Galaxy Apps. Se siete interessati al titolo, potete procedere al download utilizzando questo link.