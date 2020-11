Destiny 2 è gratis per tutti su Google Stadia

Dopo il mezzo fallimento con il primo capitolo di Destiny, la software house Bungie si è rifatta alla grande con Destiny 2 e i molti DLC lanciati in seguito (ultimo dei quali “Oltre la luce“). Ultimamente ha integrato alcune meccaniche free-to-play nel suo titolo e quindi non sorprende affatto che, da domani 19 novembre, Destiny 2 sarà disponibile gratis per tutti su Google Stadia, anche a chi non ha un abbonamento Pro.

Per chi non lo sapesse, Destiny 2 è un videogioco “Shared World Shooter” in prima persona sviluppato da Bungie con un sacco di aree da esplorare, tra le quali possiamo trovare: la luna di Saturno, Titano, la luna di Giove, Io, il pianeta fittizio Nessus e la Zona Morta Europea sulla Terra.

Si tratta di una novità molto interessante per il servizio di Google Stadia e per gli appassionati di Destiny 2. Nell’ultimo anno, è stato necessario abbonarsi a Stadia Pro e richiedere una copia gratuita di Destiny 2: The Collection o acquistare separatamente le espansioni I Rinnegati e Ombra del gioco per giocare. In entrambi i casi, si dovevano spendere soldi con Google per accedere al gioco. Ma da ora non è più così. E non sorprende nemmeno che, sempre da domani 19 novembre, Destiny 2: The Collection lascerà Stadia Pro.

Considerando che la meccanica free-to-play è disponibile anche su console, grazie alla funzione di salvataggio incrociato del gioco (cross-save), è possibile raccogliere e interpretare i personaggi su qualsiasi dispositivo, anche su smartphone e tablet (solo Android, visto che Stadia su iOS non è ancora disponibile).

Con la stessa tempistica, vi indichiamo anche che la demo esclusiva di Immortal Fenix Rising, il nuovo RPG di Ubisoft a tema divino, è nuovamente disponibile sulla piattaforma di Gooogle.

