Diamo un primo sguardo a OnePlus 9

Continuano a susseguirsi le indiscrezioni e le informazioni leaked relative alla nuova serie di smartphone OnePlus 9. Di essa sappiamo che dovrebbe arrivare in anticipo rispetto al normale e che dovrebbe utilizzare il nuovo SoC Qualcomm Snapdragon 875. A ciò possiamo aggiungere, grazie a dei disegni CAD, le forme e il design sia della scocca anteriore che di quella posteriore.

I render, pubblicati dalla redazione di 91mobiles, non mettono in mostra troppe angolazioni o dettagli ma ci danno una visione chiara della parte anteriore e posteriore. Poiché sono basati su CAD, i materiali e i colori sono stati inseriti a fantasia da chi li ha pubblicati, ma il layout generale dovrebbe essere accurato.

Sulla parte anteriore, è possibile vedere il foro della fotocamera nell’angolo in alto a sinistra, esattamente come l’attuale OnePlus 8T. OnePlus 9 sfoggia anche un display da 6,65″ secondo questa ultima indiscrezione, leggermente più grande dello schermo da 6,55″ di OnePlus 8T. Curiosamente, la capsula auricolare non è visibile in questi rendering, il che ci suggerisce che l’azienda potrebbe sfruttare le vibrazioni dell’intero display come capsula.

Il pulsante di accensione e il cursore di avviso si trovano nelle loro posizioni abituali sul lato destro, con i pulsanti del volume a sinistra. Sul retro, tuttavia, c’è un nuovo layout a tre fotocamere che assomiglia a un incrocio tra iPhone e Galaxy S20. Tutte e tre le fotocamere sono allineate verticalmente, con due sensori più grandi e uno più piccolo.

Facciamo notare che, in un periodo in cui avere più fotocamere è motivo di orgoglio per le aziende, la configurazione di OnePlus 9 ha un sensore in meno rispetto a quanto indicato da alcune perdite precedenti e una in meno rispetto all’8T (chissà che la quarta fotocamera non sia riservata al modello Pro).

