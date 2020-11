Samsung Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra: svelate le specifiche

Samsung Galaxy S21 Ultra

Sono ormai anni e anni che i produttori di smartphone non riescono a bloccare tutte le fughe di notizie dagli impianti di produzione o dal reparto marketing ed evitare che il pubblico scopra, spesso diversi mesi prima del lancio ufficiale, la maggior parte delle specifiche dei nuovi modelli. E chiaramente con i nuovi Samsung Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra attesi nella prima parte del 2021 non è stato differente.

In rete sono state pubblicate le schede tecniche dei tre nuovi smartphone top di gamma, così come tutte le colorazioni in cui saranno disponibili. Se queste informazioni verranno confermate, a nostro avviso ci saranno alcuni punti che faranno discutere molto (specialmente in termini di costruzione).

Galaxy S21

Display: LTPS AMOLED 6,2″ FHD+, refresh rate a 120Hz

Connettività: 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.1

4.000mAh Fotocamere posteriori: 12MP 12MP grandangolare 64MP tele

Supporto alla S Pen (non inclusa in confezione e nessuno slot nella scocca)

OS: Android 11 con One UI 3.1

Galaxy S21 Plus

Display: LTPS AMOLED 6,7″ FHD+, refresh rate a 120Hz

Connettività: 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.1

4.800mAh Fotocamere posteriori: 12MP 12MP grandangolare 64MP tele

Supporto alla S Pen (non inclusa in confezione e nessuno slot nella scocca)

OS: Android 11 con One UI 3.1

Galaxy S21 Ultra

Display: LTPO AMOLED 6,8″ WQHD+, refresh rate adattivo fino a 120Hz

Connettività: 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.1

5.000mAh Fotocamere posteriori: 108MP, sensore di 2a generazione 12MP grandangolare 10MP tele con zoom ottico 3x, pixel da 1,22um, sensore 1/2,8″ 10MP tele con zoom ottico 10x, pixel da 1,22um, sensore 1/2,8″

Supporto alla S Pen (non inclusa in confezione e nessuno slot nella scocca)

OS: Android 11 con One UI 3.1

Samsung Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra: le colorazioni

In termini di design ed estetica, i tre nuovi modelli top di gamma arriveranno nelle seguenti colorazioni:

S21: Phantom Violet, Phantom Gray, Phantom White, Phantom Pink | retro in plastica

Phantom Violet, Phantom Gray, Phantom White, Phantom Pink | retro in plastica S21+: Phantom Silver, Phantom Black, Phantom Violet | retro in vetro (confermato da Ice Universe)

Phantom Silver, Phantom Black, Phantom Violet | retro in vetro (confermato da Ice Universe) S21 Ultra: Phantom Silver, Phantom Black | retro in vetro

Come potete vedere, il modello standard dovrebbe equipaggiare una scocca posteriore in plastica, qualcosa che probabilmente non sarà accolta bene dagli appassionati, soprattutto considerando che lo smartphone non costerà meno di 1000 euro.

