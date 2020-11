OnePlus garantisce un solo aggiornamento Android su Nord N10 5G e Nord N100

OnePlus è considerata un’azienda molto vicina ai propri clienti e che non si dimentica dei modelli più datati, garantendo aggiornamenti software per almeno due anni. Tuttavia, con i nuovi modelli di fascia bassa e media, OnePlus Nord N10 5G e OnePlus Nord N100, le cose sono cambiate di netto.

“OnePlus Nord N10 5G e N100 riceveranno un solo importante aggiornamento Android e un totale di due anni di aggiornamenti di sicurezza. Il piano per questi due dispositivi è in linea con gli standard del settore per smartphone in fasce di prezzo più convenienti. Come sempre, continueremo ad ascoltare i feedback dai nostri utenti e alla ricerca di modi per migliorare l’esperienza software per tutti i dispositivi OnePlus“.

Insomma, i due smartphone riceveranno un solo aggiornamento software per quanto riguarda Android e due anni di aggiornamenti di sicurezza, in netto contrasto con i due anni garantiti per i modelli di fascia alta.

Vale la pena sottolineare che OnePlus N10 5G viene lanciato con OxygenOS 10.5 basato su Android 10 e abbiamo avuto esplicitamente conferma che “uno dei principali aggiornamenti di Android” promesso è Android 11. Per renderlo perfettamente chiaro: OnePlus si è solo impegnata ad aggiornare l’N10 5G alla versione corrente di OxygenOS che gli altri modelli top di gamma hanno già e basta più.

Per una certa prospettiva, il Nord “originale”, che costa solo € 50 in più, rientra nella politica di due anni di aggiornamenti Android e tre anni di aggiornamenti di sicurezza.

Nel 2018, OnePlus aveva promesso che avrebbe fornito un livello di supporto simile per tutti i suoi telefoni allora supportati: due anni di aggiornamenti della versione Android e un anno aggiuntivo di patch di sicurezza, per un totale di tre anni di aggiornamenti, da rilasciare ogni due mesi – implicando che questo programma di aggiornamenti sarebbe stato il suo standard in futuro. Evidentemente non è così.

VIA