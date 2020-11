Assassin’s Creed Valhalla e Destiny 2: Beyond Light disponibili su Google Stadia

Grandi novità per tutti coloro utilizzano con piacere la piattaforma di Google Stadia sul loro PC o sul loro smartphone Android. Sullo store infatti sono arrivati due pezzi da novanta come Assassin’s Creed Valhalla e Destiny 2: Beyond Light.

Assassin’s Creed Valhalla

Ampiamente anticipato come uno dei migliori titoli del 2020 (soprattutto di novembre, vista la nuova posticipazione di Cyberpunk 2077), Assassin’s Creed Valhalla è il dodicesimo capitolo della saga principale di Assassin’s Creed, sequel di Assassin’s Creed: Odyssey.

In Assassin’s Creed: Valhalla il protagonista è Eivor, un guerriero Norvegese che prese parte alle invasioni dell’Inghilterra nel IX secolo, quando il Paese era diviso in più stati: Northumbria, Mercia, Anglia orientale e Wessex, quest’ultimo governato dall’allora re Alfredo il Grande che dovette combattere a lungo contro la Grande armata danese, una coalizione di guerrieri norreni.

In Assassin’s Creed: Valhalla il giocatore avrà la possibilità di impersonare Eivor scegliendo tra il sesso maschile ed il sesso femminile e questo non influirà sul susseguirsi degli avvenimenti nel corso della trama.

Il gioco è disponibile sullo store di Google Stadia al prezzo di 69,99 euro.

Destiny 2: Beyond Light

Destiny 2: Beyond Light è la quinta espansione del gioco che trasporterà i giocatori fino alla gelida luna di Giove, Europa, per affrontare l’oscurità, che darà al giocatore nuove sottoclassi e abilità chiamate Stasi. L’espansione vedrà anche il ritorno di Exo Stranger dalla campagna originale di Destiny, così come Variks dall’espansione House of Wolves del gioco originale.

In termini di gioco, Beyond Light mantiene il gameplay di base di Destiny 2: il giocatore, come un Guardiano che usa un potere chiamato Luce che conferisce loro abilità sovrumane e la capacità di essere rigenerato, combatte in un mix di gameplay sparatutto in prima persona e in terza persona sia in PvE che in PvP nel massiccio mondo di gioco online multiplayer.

Destiny 2: Beyond Light è disponibile su Google Stadia a 39,99 euro.

